Беженка из ДНР рассказала об отношении к русскоязычным на Украине

ДОНЕЦК, 2 ноя — РИА Новости. Русскоязычных жителей села Торское в ДНР при украинской власти не считали людьми, рассказала РИА Новости беженка из села Светлана Тарасова.

Она отметила, что в последние годы украинские власти полностью перевели местную школу на украинский язык обучения, хотя жители села являются русскоязычными.