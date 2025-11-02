https://ria.ru/20251102/bezhenka-2052521047.html
Беженка из ДНР рассказала об отношении к русскоязычным на Украине
Беженка из ДНР рассказала об отношении к русскоязычным на Украине - РИА Новости, 02.11.2025
Беженка из ДНР рассказала об отношении к русскоязычным на Украине
Русскоязычных жителей села Торское в ДНР при украинской власти не считали людьми, рассказала РИА Новости беженка из села Светлана Тарасова. РИА Новости, 02.11.2025
Русскоязычных при украинской власти не считали людьми – беженка из ДНР
