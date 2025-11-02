Рейтинг@Mail.ru
Беженка из ДНР рассказала об отношении к русскоязычным на Украине
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
16:32 02.11.2025
Беженка из ДНР рассказала об отношении к русскоязычным на Украине
Русскоязычных жителей села Торское в ДНР при украинской власти не считали людьми, рассказала РИА Новости беженка из села Светлана Тарасова.
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
красный лиман
донецкая народная республика
красный лиман
Русскоязычных при украинской власти не считали людьми – беженка из ДНР
донецкая народная республика, красный лиман
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Красный Лиман
Беженка из ДНР рассказала об отношении к русскоязычным на Украине

ДОНЕЦК, 2 ноя — РИА Новости. Русскоязычных жителей села Торское в ДНР при украинской власти не считали людьми, рассказала РИА Новости беженка из села Светлана Тарасова.
"Мы раз в месяц выезжали пенсию получать. В Лиман (Красный Лиман - ред.). Но старались разговаривать по-украински. Потому что, если спросишь по-русски, они отворачиваются и уходят. Конфликтов не было, но нас за людей не считали, кто разговаривал на русском", — сказала Тарасова.
Она отметила, что в последние годы украинские власти полностью перевели местную школу на украинский язык обучения, хотя жители села являются русскоязычными.
Курская область - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
Курская школьница рассказала, что боялась учить русский язык из-за ВСУ
5 апреля, 18:32
 
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Красный Лиман
 
 
