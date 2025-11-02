Рейтинг@Mail.ru
17:37 02.11.2025
Глава Минфина США рассказал о рецессии в американской экономике
Глава Минфина США рассказал о рецессии в американской экономике
Министр финансов США Скотт Бессент
Министр финансов США Скотт Бессент - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Министр финансов США Скотт Бессент. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 2 ноя - РИА Новости. Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что часть американской экономики находится в рецессии.
"Мы в хорошей форме, но есть секторы экономики, которые в рецессии... Есть отрасли экономики, которые могут войти в рецессию", - сказал Бессент в интервью CNN.
Президент США Дональд Трамп выступает на саммите руководителей стран Азиатско -Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Кёнджу, Южная Корея - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Трамп заявил, что экономика США переживает революцию
29 октября, 07:32
Нынешний период министр назвал переходным. Причиной проблем становятся подходы Федеральной резервной системы (ФРС), заявил Бессент.
"Если ФРС снизит ключевую ставку по ипотеке, то можно будет преодолеть спад на рынке жилья", - пояснил он.
Флаги США в здании Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
МВФ оценил влияние шатдауна на экономику США
2 октября, 20:01
 
