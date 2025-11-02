https://ria.ru/20251102/bespilotniki-2052467575.html
ПВО уничтожила два БПЛА над Тульской областью
ПВО уничтожила два БПЛА над Тульской областью - РИА Новости, 02.11.2025
ПВО уничтожила два БПЛА над Тульской областью
Силы ПВО нейтрализовали два беспилотника над территорией Тульской области, пострадавших и разрушений нет, сообщает губернатор Дмитрий Миляев. РИА Новости, 02.11.2025
