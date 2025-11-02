Рейтинг@Mail.ru
В Волгоградской области отразили атаку беспилотников - РИА Новости, 02.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
06:55 02.11.2025
В Волгоградской области отразили атаку беспилотников
В Волгоградской области отразили атаку беспилотников - РИА Новости, 02.11.2025
В Волгоградской области отразили атаку беспилотников
Силами ПВО Минобороны РФ отражена атака БПЛА на энергетические объекты в Волгоградской области, повреждений и пострадавших нет, сообщил губернатор Андрей... РИА Новости, 02.11.2025
специальная военная операция на украине
волгоградская область
андрей бочаров
министерство обороны рф (минобороны рф)
волгоградская область, андрей бочаров, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Волгоградская область, Андрей Бочаров, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Волгоградской области отразили атаку беспилотников

Силы ПВО отразили атаку БПЛА в Волгоградской области

Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" . Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 2 ноя - РИА Новости. Силами ПВО Минобороны РФ отражена атака БПЛА на энергетические объекты в Волгоградской области, повреждений и пострадавших нет, сообщил губернатор Андрей Бочаров.
"Силами ПВО министерства обороны Российской Федерации отражена массированная атака беспилотных летательных аппаратов на объекты энергетической инфраструктуры Волгоградской области", - приводятся слова Бочарова в Telegram-канале администрации области.
Повреждений и пострадавших, как уточняется, нет.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
Из-за атаки БПЛА в Ростовской области получили ранения два человека
05:21
 
Специальная военная операция на УкраинеВолгоградская областьАндрей БочаровМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
