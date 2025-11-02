https://ria.ru/20251102/bespilotniki-2052466619.html
В Волгоградской области отразили атаку беспилотников
В Волгоградской области отразили атаку беспилотников - РИА Новости, 02.11.2025
В Волгоградской области отразили атаку беспилотников
Силами ПВО Минобороны РФ отражена атака БПЛА на энергетические объекты в Волгоградской области, повреждений и пострадавших нет, сообщил губернатор Андрей... РИА Новости, 02.11.2025
2025-11-02T06:55:00+03:00
2025-11-02T06:55:00+03:00
2025-11-02T06:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
волгоградская область
андрей бочаров
министерство обороны рф (минобороны рф)
волгоградская область
2025
В Волгоградской области отразили атаку беспилотников
Силы ПВО отразили атаку БПЛА в Волгоградской области