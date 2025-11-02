В Берлине правоохранители задержали сирийца, готовившего теракт, пишут СМИ

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Правоохранители задержали в Берлине сирийца, который, предположительно, планировал теракт, у него изъяли материалы для изготовления взрывных устройств, сообщает газета Правоохранители задержали в Берлине сирийца, который, предположительно, планировал теракт, у него изъяли материалы для изготовления взрывных устройств, сообщает газета Bild со ссылкой на источники в силовых структурах.

"В субботу спецназ задержал сирийца… подозреваемый Абдалла Р. планировал кровавую расправу, у него были обнаружены материалы для изготовления взрывных устройств", - пишет газета.

В настоящее время задержанный помещен в СИЗО. Сообщается, что сириец проживал в Берлине по трем адресам — на Бушкругаллее, Зоннеаллее и Линденштрассе.

По данным Bild , задержанному инкриминируется подготовка к совершению тяжкого преступления, угрожающего безопасности государства.

"Детали о возможной цели пока не известны, но предполагается, что местом действия предполагаемого террориста был Берлин", - пишет издание.