Рейтинг@Mail.ru
В Берлине правоохранители задержали сирийца, готовившего теракт, пишут СМИ - РИА Новости, 02.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:57 02.11.2025
https://ria.ru/20251102/berlin-2052524877.html
В Берлине правоохранители задержали сирийца, готовившего теракт, пишут СМИ
В Берлине правоохранители задержали сирийца, готовившего теракт, пишут СМИ - РИА Новости, 02.11.2025
В Берлине правоохранители задержали сирийца, готовившего теракт, пишут СМИ
Правоохранители задержали в Берлине сирийца, который, предположительно, планировал теракт, у него изъяли материалы для изготовления взрывных устройств, сообщает РИА Новости, 02.11.2025
2025-11-02T16:57:00+03:00
2025-11-02T16:57:00+03:00
в мире
берлин (город)
bild
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156272/48/1562724849_159:304:3179:2003_1920x0_80_0_0_2a88019d733c66cd8d8e15d10d92112f.jpg
https://ria.ru/20251102/angliya-2052498006.html
берлин (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156272/48/1562724849_189:0:2918:2047_1920x0_80_0_0_29f90b1042446a55ae1e98ecb4fbd4c0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, берлин (город), bild
В мире, Берлин (город), Bild
В Берлине правоохранители задержали сирийца, готовившего теракт, пишут СМИ

Bild: в Берлине задержали сирийца, подозреваемого в подготовке теракта

© AP Photo / dpa / Stefan RampfelАвтомобили полиции Германии
Автомобили полиции Германии - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
© AP Photo / dpa / Stefan Rampfel
Автомобили полиции Германии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Правоохранители задержали в Берлине сирийца, который, предположительно, планировал теракт, у него изъяли материалы для изготовления взрывных устройств, сообщает газета Bild со ссылкой на источники в силовых структурах.
"В субботу спецназ задержал сирийца… подозреваемый Абдалла Р. планировал кровавую расправу, у него были обнаружены материалы для изготовления взрывных устройств", - пишет газета.
В настоящее время задержанный помещен в СИЗО. Сообщается, что сириец проживал в Берлине по трем адресам — на Бушкругаллее, Зоннеаллее и Линденштрассе.
По данным Bild, задержанному инкриминируется подготовка к совершению тяжкого преступления, угрожающего безопасности государства.
"Детали о возможной цели пока не известны, но предполагается, что местом действия предполагаемого террориста был Берлин", - пишет издание.
Официальной информации со стороны правоохранительных органов пока не поступало.
Полицейские в Лондоне - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
Полиция Англии сообщила, что не рассматривает нападение в поезде как теракт
Вчера, 13:55
 
В миреБерлин (город)Bild
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала