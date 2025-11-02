Рейтинг@Mail.ru
В Белоруссии рассказали о выгодополучателях от контрабанды на метеозондах
21:46 02.11.2025
В Белоруссии рассказали о выгодополучателях от контрабанды на метеозондах
В Белоруссии рассказали о выгодополучателях от контрабанды на метеозондах - РИА Новости, 02.11.2025
В Белоруссии рассказали о выгодополучателях от контрабанды на метеозондах
Выгодополучатели от переправляемой через белорусско-литовскую границу с помощью метеозондов контрабанды находятся в Литве и в целом в ЕС, заявил начальник... РИА Новости, 02.11.2025
В Белоруссии рассказали о выгодополучателях от контрабанды на метеозондах

МИНСК, 2 ноя – РИА Новости. Выгодополучатели от переправляемой через белорусско-литовскую границу с помощью метеозондов контрабанды находятся в Литве и в целом в ЕС, заявил начальник управления предварительного расследования и правового обеспечения оперативной деятельности Госпогранкомитета Белоруссии Николай Борейко.
"Во всех случаях задержания нами и беспилотных летательных аппаратов, и метеозондов (использовавшихся контрабандистами – ред.) они были оборудованы GPS-трекерами либо другими специальными приборами, в которых были сим-карты литовских мобильных операторов связи", - сказал Борейко в эфире телеканала СТВ.
Представитель Госпогранкомитета подчеркнул, что это "еще раз указывает на то, что прежде всего в этой деятельности заинтересованы лица, проживающие на территории Литовской Республики и в целом стран Европейского Союза, кому выгодно получать из Республики Беларусь данные товарно-материальные ценности для последующей реализации уже в своих странах".
По его словам, белорусские пограничники впервые столкнулись с использованием контрабандистами метеозондов в противоправной деятельности примерно в начале 2024 года.
"Но в последующем эта деятельность, можно сказать, что она активизировалась, а можно сказать, что мы стали лучше работать в этой сфере, выявлять нарушения, о чем свидетельствует и информация, которую мы даем в СМИ о таких задержаниях. Если в 2024 году мы дали сведения по двум таким эпизодам, хотя их намного больше, то в этом году уже в 11 случаях мы опубликовали информацию - о наиболее ярких, явных, очевидных нарушениях, когда и большое количество метеозондов задерживалось… и задерживались лица, которые пытались осуществить такую противоправную деятельность", - сообщил Борейко.
Он также рассказал, что в 2021-2023 годах произошло существенное ухудшение взаимодействия с литовскими коллегами.
"Именно по инициативе литовской стороны ими прекращено действие ряда как международных соглашений с Республикой Беларусь, например, по трансграничным вопросам, трансграничному сотрудничеству, так и соглашений между Государственным пограничным комитетом и Службой охраны государственной границы при МВД Литовской Республики, прежде всего по обмену информацией, по порядку расследования пограничных инцидентов и по обмену и взаимодействию между подразделениями криминальной разведки и оперативными подразделениями нашего ведомства", - отметил Борейко.
Правительство Литвы сообщило, что на месяц, до 30 ноября, закроет пропуск автотранспорта через границу с Белоруссией с возможностью продления этого срока. Литовская сторона обосновывала приостановку движения транспорта через два оставшихся работать на границе с Белоруссией автодорожных пункта пропуска инцидентами с проникновением в литовское воздушное пространство метеозондов с контрабандой. При этом литовская сторона позже разрешила пропускать через один из КПП некоторые категории лиц.
