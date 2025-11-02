Под Белгородом при атаке дрона пострадал храм Благовещения Богородицы

БЕЛГОРОД, 2 ноя - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки украинского дрона в селе Ясные Зори Белгородского района пострадал фасад и окна храма Благовещения Пресвятой Богородицы, кроме того, еще в нескольких муниципалитетах повреждены жилые дома, транспортные средства и другие объекты инфраструктуры.

Telegram-канале. "В Белгородском районе в результате удара вражеского дрона повреждены фасад и окна храма Благовещения Пресвятой Богородицы в селе Ясные Зори. В селе Нечаевка от удара FPV-дрона посечён кузов легкового автомобиля. В селе Красный Октябрь вследствие детонации дрона повреждены окна одной квартиры в многоквартирном доме и остекление частного дома", - написал Гладков

По его словам, в поселке Октябрьский и селе Салтыково при атаках дронов повреждены три частных дома, два гаража, микроавтобус и два автомобиля. В городе Шебекино из-за детонации дрона внутри складского помещения произошло возгорание, которое было потушено. Удар второго дрона повредил грузовой автомобиль. Ещё один беспилотник атаковал многоквартирный дом, повредив остекление, также выбиты окна в соседнем доме. Серия ударов FPV-дронов, как отметил губернатор, повредила газовое оборудование, три автомобиля, автобус, коммерческий объект и остановочный комплекс.

"На участке автодороги Сухарево — Борки Валуйского округа машина подверглась атаке FPV-дрона... В посёлке Дальний вследствие детонации дрона повреждено складское помещение. В селе Казначеевка дрон сдетонировал рядом с социальным объектом — в здании повреждено остекление. В селе Знаменка после детонации дрона посечены забор, окна частного дома и припаркованная машина", - добавил глава области.