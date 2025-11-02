Рейтинг@Mail.ru
Под Белгородом при атаке дрона пострадал храм Благовещения Богородицы
16:41 02.11.2025
Под Белгородом при атаке дрона пострадал храм Благовещения Богородицы
Под Белгородом при атаке дрона пострадал храм Благовещения Богородицы - РИА Новости, 02.11.2025
Под Белгородом при атаке дрона пострадал храм Благовещения Богородицы
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки украинского дрона в селе Ясные Зори Белгородского района пострадал фасад и окна
происшествия
белгородский район
белгород
белгородская область
вячеслав гладков
2025
Новости
Под Белгородом при атаке дрона пострадал храм Благовещения Богородицы

В селе Ясные Зори при атаке дрона ВСУ пострадал храм Благовещения Богородицы

БЕЛГОРОД, 2 ноя - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки украинского дрона в селе Ясные Зори Белгородского района пострадал фасад и окна храма Благовещения Пресвятой Богородицы, кроме того, еще в нескольких муниципалитетах повреждены жилые дома, транспортные средства и другие объекты инфраструктуры.
Белгородском районе в результате удара вражеского дрона повреждены фасад и окна храма Благовещения Пресвятой Богородицы в селе Ясные Зори. В селе Нечаевка от удара FPV-дрона посечён кузов легкового автомобиля. В селе Красный Октябрь вследствие детонации дрона повреждены окна одной квартиры в многоквартирном доме и остекление частного дома", - написал Гладков в Telegram-канале.
По его словам, в поселке Октябрьский и селе Салтыково при атаках дронов повреждены три частных дома, два гаража, микроавтобус и два автомобиля. В городе Шебекино из-за детонации дрона внутри складского помещения произошло возгорание, которое было потушено. Удар второго дрона повредил грузовой автомобиль. Ещё один беспилотник атаковал многоквартирный дом, повредив остекление, также выбиты окна в соседнем доме. Серия ударов FPV-дронов, как отметил губернатор, повредила газовое оборудование, три автомобиля, автобус, коммерческий объект и остановочный комплекс.
"На участке автодороги Сухарево — Борки Валуйского округа машина подверглась атаке FPV-дрона... В посёлке Дальний вследствие детонации дрона повреждено складское помещение. В селе Казначеевка дрон сдетонировал рядом с социальным объектом — в здании повреждено остекление. В селе Знаменка после детонации дрона посечены забор, окна частного дома и припаркованная машина", - добавил глава области.
Гладков уточнил, что в Волоконовском районе в хуторе Бочанка детонация FPV-дрона повредила фасад, забор частного дома и хозяйственную постройку, в селе Борисовка сброс взрывного устройства с беспилотника разрушил кровлю частного домовладения. В селе Берёзовка дрон нанес удар по домовладению, пробив крышу и повредив окна и входную группу. Ещё один частный дом пострадал в результате детонации FPV-дрона в селе Грузское.
