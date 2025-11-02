https://ria.ru/20251102/bastrykin-2052517587.html
Глава СК потребовал разобраться в деле о нападении на подростка в Уфе
Глава СК потребовал разобраться в деле о нападении на подростка в Уфе
ПЕРМЬ, 2 ноя - РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал разобраться в короткие сроки в истории с нападением на подростка перед клубом в Уфе, во время конфликта мужчина угрожал мальчику убийством и выстрелил ему в голову из травматического пистолета, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.
"Председатель СК России
затребовал доклад по уголовному делу о совершении противоправных действий в отношении подростка в городе Уфе
: о ходе и результатах расследования, а также о причинах допущенной по делу волокиты", - говорится в сообщении.
В ведомство обратилась жительница Башкирии, которая пожаловалась на затягивание сроков расследования дела о нападении на ее сына. В июне четверо мужчин попытались пройти в одно из развлекательных заведений Уфы, но получили отказ от стоявшего на входном контроле юноши-охранника. Гости стали ругаться, потом один из фигурантов стал угрожать мальчику убийством и выстрелил ему в голову из травматического пистолета. Пострадавшего госпитализировали. После этого следователи возбудили дело.