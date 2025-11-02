Рейтинг@Mail.ru
Глава СК потребовал разобраться в деле о нападении на подростка в Уфе - РИА Новости, 02.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:20 02.11.2025
https://ria.ru/20251102/bastrykin-2052517587.html
Глава СК потребовал разобраться в деле о нападении на подростка в Уфе
Глава СК потребовал разобраться в деле о нападении на подростка в Уфе - РИА Новости, 02.11.2025
Глава СК потребовал разобраться в деле о нападении на подростка в Уфе
Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал разобраться в короткие сроки в истории с нападением на подростка перед клубом в Уфе, во время конфликта... РИА Новости, 02.11.2025
2025-11-02T16:20:00+03:00
2025-11-02T16:20:00+03:00
происшествия
уфа
россия
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837113861_0:287:3130:2048_1920x0_80_0_0_64cf3b3edc30614469fffc2b26c45c6a.jpg
https://ria.ru/20250829/rossiya-2038414086.html
уфа
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837113861_200:0:2931:2048_1920x0_80_0_0_3acca22fdebfb7373a01faa2add5feb6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, уфа, россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Уфа, Россия, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Глава СК потребовал разобраться в деле о нападении на подростка в Уфе

Бастрыкин потребовал разобраться в истории со стрелявшим в подростка в Уфе

© Фото : предоставлено пресс-службой СК РоссииПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
© Фото : предоставлено пресс-службой СК России
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПЕРМЬ, 2 ноя - РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал разобраться в короткие сроки в истории с нападением на подростка перед клубом в Уфе, во время конфликта мужчина угрожал мальчику убийством и выстрелил ему в голову из травматического пистолета, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.
"Председатель СК России затребовал доклад по уголовному делу о совершении противоправных действий в отношении подростка в городе Уфе: о ходе и результатах расследования, а также о причинах допущенной по делу волокиты", - говорится в сообщении.
В ведомство обратилась жительница Башкирии, которая пожаловалась на затягивание сроков расследования дела о нападении на ее сына. В июне четверо мужчин попытались пройти в одно из развлекательных заведений Уфы, но получили отказ от стоявшего на входном контроле юноши-охранника. Гости стали ругаться, потом один из фигурантов стал угрожать мальчику убийством и выстрелил ему в голову из травматического пистолета. Пострадавшего госпитализировали. После этого следователи возбудили дело.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
Бастрыкин поручил возбудить дело по факту действий приезжих в Югре
29 августа, 20:35
 
ПроисшествияУфаРоссияАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала