Глава СК потребовал разобраться в деле о нападении на подростка в Уфе

ПЕРМЬ, 2 ноя - РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал разобраться в короткие сроки в истории с нападением на подростка перед клубом в Уфе, во время конфликта мужчина угрожал мальчику убийством и выстрелил ему в голову из травматического пистолета, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

В ведомство обратилась жительница Башкирии, которая пожаловалась на затягивание сроков расследования дела о нападении на ее сына. В июне четверо мужчин попытались пройти в одно из развлекательных заведений Уфы, но получили отказ от стоявшего на входном контроле юноши-охранника. Гости стали ругаться, потом один из фигурантов стал угрожать мальчику убийством и выстрелил ему в голову из травматического пистолета. Пострадавшего госпитализировали. После этого следователи возбудили дело.