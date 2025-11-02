Рейтинг@Mail.ru
В Румынии продлили арест экс-замглавы СИБ Молдавии по делу о шпионаже
16:38 02.11.2025
В Румынии продлили арест экс-замглавы СИБ Молдавии по делу о шпионаже
Апелляционный суд Бухареста продлил до 8 декабря арест бывшему заместителю директора Службы информации и безопасности Молдавии (СИБ) Александру Балану
румыния, белоруссия, молдавия, павел филип, в мире
Румыния, Белоруссия, Молдавия, Павел Филип, В мире
В Румынии продлили арест экс-замглавы СИБ Молдавии по делу о шпионаже

Суд в Румынии продлил арест экс-замглавы СИБ Молдавии Балану по делу о шпионаже

© Фото : соцсети Александра БаланаАлександр Балан
Александр Балан - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
© Фото : соцсети Александра Балана
Александр Балан. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КИШИНЕВ, 2 ноя - РИА Новости. Апелляционный суд Бухареста продлил до 8 декабря арест бывшему заместителю директора Службы информации и безопасности Молдавии (СИБ) Александру Балану, обвиняемому в шпионаже в пользу Белоруссии, при этом вину он не признает, сообщил телеканал TVR.
"Бывший заместитель главы Службы информации и безопасности Республики Молдова Александр Балан, задержанный в Румынии по подозрению в передаче секретной информации белорусскому КГБ, остается под стражей еще 30 дней после решения Апелляционного суда Бухареста", — цитирует телеканал решение суда.
Румыния Белоруссия Молдавия Павел Филип В мире
 
 
