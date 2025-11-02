На главном балу Ливана выступили девушки из русской диаспоры

Девушки из русской диаспоры принимают участие в XXV бале дебютанток в Ливане

Девушки из русской диаспоры принимают участие в XXV бале дебютанток в Ливане

© Фото : РИА Новости Девушки из русской диаспоры принимают участие в XXV бале дебютанток в Ливане

БЕЙРУТ, 2 ноя — РИА Новости. Юные девушки из русской диаспоры приняли участие в юбилейном 25-м бале дебютанток, который прошёл на сцене Casino du Liban на севере Ливана под патронажем первой леди страны Наамы Аун.

Ежегодный бал дебютанток считается одним из самых значимых светских событий Ливана , где молодые девушки из влиятельных семей впервые представляются обществу. На юбилейном мероприятии выступили 25 участниц, включая четырёх представительниц России

"Я очень рада проведению бала дебютанток в его 25-й ежегодной версии, который поддерживает благотворительные проекты. Я бразильянка по происхождению, и у нас проводится похожий фестиваль. Для девушек в Ливане это важная возможность показать свои таланты", — рассказала РИА Новости организатор мероприятия Регина Финьянос, отметив, что матери передают своим дочерям искусство и мастерство из поколения в поколение, и уже есть маленькие девочки, которые готовятся к участию в следующих конкурсах.

Руководитель управления скорой помощи и чрезвычайных ситуаций Ливанского Красного Креста, входящая в организационный комитет Рози Болус, в свою очередь рассказала РИА Новости, что участие девушек из русских диаспор привлекло особое внимание, так как они продемонстрировали высокий уровень танцевального искусства и изящество нарядов.

"Особенность участия российских девушек и юношей — их дисциплинированность, профессионализм и умение преподнести этот утонченный вид искусства", — подчеркнула Болус.

Собеседница агентства также рассказала, что идея проведения бала высокого уровня изначально появилась в том числе как возможность сбора средств для пожертвований на нужды Ливанского Красного Креста. На вырученные средства покупались машины скорой помощи и спецоборудование.

"В этом году средства пойдут на нужды гражданской обороны Ливана", — добавила она.

Еще одна из организаторов бала дебютанток, Латифа Накди, отметила в беседе с РИА Новости, что основная цель этого мероприятия — представить молодых девушек обществу. И символично, что торжественный бал начинается с танца отцов со своими дочерьми.

"Этот бал также является поводом показать миру настоящую картину Ливана. Он демонстрирует не только роскошь, но и служит благому делу, собирая средства для благотворительных организаций", — сказала Накди.