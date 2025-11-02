Рейтинг@Mail.ru
На главном балу Ливана выступили девушки из русской диаспоры
14:47 02.11.2025
На главном балу Ливана выступили девушки из русской диаспоры
На главном балу Ливана выступили девушки из русской диаспоры
На главном балу Ливана выступили девушки из русской диаспоры
Юные девушки из русской диаспоры приняли участие в юбилейном 25-м бале дебютанток, который прошёл на сцене Casino du Liban на севере Ливана под патронажем...
ливан, россия, в мире
Ливан, Россия, В мире
На главном балу Ливана выступили девушки из русской диаспоры

Юные девушки из русской диаспоры приняли участие в юбилейном бале в Ливане

© Фото : РИА НовостиДевушки из русской диаспоры принимают участие в XXV бале дебютанток в Ливане
Девушки из русской диаспоры принимают участие в XXV бале дебютанток в Ливане - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
© Фото : РИА Новости
Девушки из русской диаспоры принимают участие в XXV бале дебютанток в Ливане
БЕЙРУТ, 2 ноя — РИА Новости. Юные девушки из русской диаспоры приняли участие в юбилейном 25-м бале дебютанток, который прошёл на сцене Casino du Liban на севере Ливана под патронажем первой леди страны Наамы Аун.
Ежегодный бал дебютанток считается одним из самых значимых светских событий Ливана, где молодые девушки из влиятельных семей впервые представляются обществу. На юбилейном мероприятии выступили 25 участниц, включая четырёх представительниц России.
"Я очень рада проведению бала дебютанток в его 25-й ежегодной версии, который поддерживает благотворительные проекты. Я бразильянка по происхождению, и у нас проводится похожий фестиваль. Для девушек в Ливане это важная возможность показать свои таланты", — рассказала РИА Новости организатор мероприятия Регина Финьянос, отметив, что матери передают своим дочерям искусство и мастерство из поколения в поколение, и уже есть маленькие девочки, которые готовятся к участию в следующих конкурсах.
Руководитель управления скорой помощи и чрезвычайных ситуаций Ливанского Красного Креста, входящая в организационный комитет Рози Болус, в свою очередь рассказала РИА Новости, что участие девушек из русских диаспор привлекло особое внимание, так как они продемонстрировали высокий уровень танцевального искусства и изящество нарядов.
"Особенность участия российских девушек и юношей — их дисциплинированность, профессионализм и умение преподнести этот утонченный вид искусства", — подчеркнула Болус.
Собеседница агентства также рассказала, что идея проведения бала высокого уровня изначально появилась в том числе как возможность сбора средств для пожертвований на нужды Ливанского Красного Креста. На вырученные средства покупались машины скорой помощи и спецоборудование.
"В этом году средства пойдут на нужды гражданской обороны Ливана", — добавила она.
Еще одна из организаторов бала дебютанток, Латифа Накди, отметила в беседе с РИА Новости, что основная цель этого мероприятия — представить молодых девушек обществу. И символично, что торжественный бал начинается с танца отцов со своими дочерьми.
"Этот бал также является поводом показать миру настоящую картину Ливана. Он демонстрирует не только роскошь, но и служит благому делу, собирая средства для благотворительных организаций", — сказала Накди.
Собеседница агентства также подчеркнула, что российское присутствие, как и каждый год, заметно — оно отличается дисциплиной, изяществом и профессионализмом.
