Суд взыскал 1,5 миллиона рублей с водителя, повредившего Aurus senat

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Суд в Москве взыскал 1,5 миллиона рублей с водителя, который повредил в ДТП автомобиль Aurus senat управделами президента, следует из материалов дела в распоряжении РИА Новости.

Иск был подан ФГБУ Автобаза №2 и принят к производству в конце марта.

"Взыскать с... в пользу ущерб в размере 1,5 миллиона рублей, причиненный в результате дорожно-транспортного происшествия", - указывается в документах в распоряжении РИА Новости.

Кроме того, суд возложил на ответчика компенсацию расходов на проведение независимой экспертизы, стоимость почтовых услуг и госпошлину.