Суд взыскал 1,5 миллиона рублей с водителя, повредившего Aurus senat
Суд взыскал 1,5 миллиона рублей с водителя, повредившего Aurus senat
2025-11-02T08:34:00+03:00
2025-11-02T08:34:00+03:00
2025-11-02T08:35:00+03:00
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Суд в Москве взыскал 1,5 миллиона рублей с водителя, который повредил в ДТП автомобиль Aurus senat управделами президента, следует из материалов дела в распоряжении РИА Новости.
Иск был подан ФГБУ Автобаза №2 и принят к производству в конце марта.
"Взыскать с... в пользу ущерб в размере 1,5 миллиона рублей, причиненный в результате дорожно-транспортного происшествия", - указывается в документах в распоряжении РИА Новости.
Кроме того, суд возложил на ответчика компенсацию расходов на проведение независимой экспертизы, стоимость почтовых услуг и госпошлину.
Суд вынес решение 25 сентября, оно еще не вступило в законную силу.