Суд взыскал 1,5 миллиона рублей с водителя, повредившего Aurus senat - РИА Новости, 02.11.2025
08:34 02.11.2025 (обновлено: 08:35 02.11.2025)
Суд взыскал 1,5 миллиона рублей с водителя, повредившего Aurus senat
Суд взыскал 1,5 миллиона рублей с водителя, повредившего Aurus senat - РИА Новости, 02.11.2025
Суд взыскал 1,5 миллиона рублей с водителя, повредившего Aurus senat
Суд в Москве взыскал 1,5 миллиона рублей с водителя, который повредил в ДТП автомобиль Aurus senat управделами президента, следует из материалов дела в... РИА Новости, 02.11.2025
2025-11-02T08:34:00+03:00
2025-11-02T08:35:00+03:00
происшествия, россия, москва
Происшествия, Россия, Москва
Суд взыскал 1,5 миллиона рублей с водителя, повредившего Aurus senat

Суд в Москве взыскал 1,5 млн рублей с повредившего в ДТП Aurus senat водителя

© РИА Новости / Александр Гальперин
Седан Aurus Senat
Седан Aurus Senat - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Седан Aurus Senat. Архивное фото
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Суд в Москве взыскал 1,5 миллиона рублей с водителя, который повредил в ДТП автомобиль Aurus senat управделами президента, следует из материалов дела в распоряжении РИА Новости.
Иск был подан ФГБУ Автобаза №2 и принят к производству в конце марта.
"Взыскать с... в пользу ущерб в размере 1,5 миллиона рублей, причиненный в результате дорожно-транспортного происшествия", - указывается в документах в распоряжении РИА Новости.
Кроме того, суд возложил на ответчика компенсацию расходов на проведение независимой экспертизы, стоимость почтовых услуг и госпошлину.
Суд вынес решение 25 сентября, оно еще не вступило в законную силу.
Король Бахрейна ездит на автомобиле Aurus, подаренном Путиным
10 сентября, 17:59
Король Бахрейна ездит на автомобиле Aurus, подаренном Путиным
10 сентября, 17:59
 
ПроисшествияРоссияМосква
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Заголовок открываемого материала