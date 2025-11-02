https://ria.ru/20251102/ataka-2052463287.html
Из-за атаки БПЛА в Ростовской области получили ранения два человека
Два человека получили ранения в результате атаки БПЛА в Ростовской области, повреждены несколько частных домов и машина, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. РИА Новости, 02.11.2025
происшествия
ростовская область
мясниковский район
юрий слюсарь
