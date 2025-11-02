В порту Туапсе из-за атаки БПЛА загорелся танкер

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Обломки сбитого украинского дрона повредили танкер и нефтеналивной терминал в Туапсе, сообщил оперштаб Краснодарского края в Telegram-канале.
"В порту Туапсе фрагменты беспилотников упали на нефтеналивной танкер. Пострадала палубная надстройка. Экипаж танкера эвакуировали. На судне возник пожар", — говорится в публикации.
Кроме того, получили повреждения строения и инфраструктура терминала, а в здании железнодорожного вокзала выбило стекла.
По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают оперативные и экстренные службы.
Кроме того, в поселке Сосновом Туапсинского округа обломки сбитого беспилотника попали в третий этаж многоквартирного дома. Там также обошлось без пострадавших.
ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты на территории России. Системы ПВО уничтожают большинство дронов. В ответ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
