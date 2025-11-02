Рейтинг@Mail.ru
В порту Туапсе из-за атаки БПЛА загорелся танкер
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
03:40 02.11.2025 (обновлено: 08:53 02.11.2025)
В порту Туапсе из-за атаки БПЛА загорелся танкер
В порту Туапсе из-за атаки БПЛА загорелся танкер
В порту Туапсе из-за атаки БПЛА загорелся танкер
Обломки сбитого украинского дрона повредили танкер и нефтеналивной терминал в Туапсе, сообщил оперштаб Краснодарского края в Telegram-канале.
В порту Туапсе из-за атаки БПЛА загорелся танкер

В порту Туапсе загорелся нефтеналивной танкер после атаки беспилотников ВСУ

Город Туапсе. Архив
Город Туапсе. Архив
© РИА Новости / Александр Юрьев
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Обломки сбитого украинского дрона повредили танкер и нефтеналивной терминал в Туапсе, сообщил оперштаб Краснодарского края в Telegram-канале.
"В порту Туапсе фрагменты беспилотников упали на нефтеналивной танкер. Пострадала палубная надстройка. Экипаж танкера эвакуировали. На судне возник пожар", — говорится в публикации.

Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
Из-за атаки БПЛА в Ростовской области получили ранения два человека
05:21
Кроме того, получили повреждения строения и инфраструктура терминала, а в здании железнодорожного вокзала выбило стекла.
По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают оперативные и экстренные службы.
Кроме того, в поселке Сосновом Туапсинского округа обломки сбитого беспилотника попали в третий этаж многоквартирного дома. Там также обошлось без пострадавших.
ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты на территории России. Системы ПВО уничтожают большинство дронов. В ответ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
Российская ПВО за три часа сбила 29 БПЛА ВСУ
Специальная военная операция на Украине
 
 
