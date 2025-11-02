Рейтинг@Mail.ru
Из-за атаки БПЛА в Туапсинском округе поврежден многоквартирный дом - РИА Новости, 02.11.2025
02:39 02.11.2025 (обновлено: 02:56 02.11.2025)
Из-за атаки БПЛА в Туапсинском округе поврежден многоквартирный дом
Из-за атаки БПЛА в Туапсинском округе поврежден многоквартирный дом
Обломки БПЛА повредили многоквартирный дом в поселке Сосновом Туапсинского округа, пострадавших, предварительно, нет, сообщил оперативный штаб Краснодарского... РИА Новости, 02.11.2025
Из-за атаки БПЛА в Туапсинском округе поврежден многоквартирный дом

Из-за атаки БПЛА в поселке Сосновом Туапсинского района поврежден МКД

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Обломки БПЛА повредили многоквартирный дом в поселке Сосновом Туапсинского округа, пострадавших, предварительно, нет, сообщил оперативный штаб Краснодарского края в Telegram-канале.
Как уточняется, БПЛА врезался в третий этаж здания, в результате выбило стекла. Пострадавших, по предварительным данным, нет.
Добавляется, что на месте происшествия работают оперативные и специальные службы.
При атаке БПЛА в Туапсе загорелась портовая инфраструктура
Специальная военная операция на Украине
 
 
