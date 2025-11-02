https://ria.ru/20251102/ataka-2052455936.html
Из-за атаки БПЛА в Туапсинском округе поврежден многоквартирный дом
Обломки БПЛА повредили многоквартирный дом в поселке Сосновом Туапсинского округа, пострадавших, предварительно, нет, сообщил оперативный штаб Краснодарского... РИА Новости, 02.11.2025
2025-11-02T02:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
краснодарский край
