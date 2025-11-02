Рейтинг@Mail.ru
Из-за атаки БПЛА в порту Туапсе загорелась инфраструктура - РИА Новости, 02.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:03 02.11.2025 (обновлено: 02:40 02.11.2025)
https://ria.ru/20251102/ataka-2052453468.html
Из-за атаки БПЛА в порту Туапсе загорелась инфраструктура
Из-за атаки БПЛА в порту Туапсе загорелась инфраструктура - РИА Новости, 02.11.2025
Из-за атаки БПЛА в порту Туапсе загорелась инфраструктура
Атаку БПЛА отражают в Туапсе, в результате падения беспилотника загорелась портовая инфраструктура, сообщил в Telegram-канале оперштаб Краснодарского края. РИА Новости, 02.11.2025
2025-11-02T02:03:00+03:00
2025-11-02T02:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
туапсе
краснодарский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/18/1569056904_0:166:3072:1894_1920x0_80_0_0_a1e3cec9ae707afe2a1ef498c3925c87.jpg
https://ria.ru/20251101/opasnost-2052446884.html
туапсе
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/18/1569056904_114:0:2845:2048_1920x0_80_0_0_9a45530d6377564f85f09b21c098805e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туапсе, краснодарский край
Специальная военная операция на Украине, Туапсе, Краснодарский край
Из-за атаки БПЛА в порту Туапсе загорелась инфраструктура

В Туапсе из-за атаки БПЛА загорелась инфраструктура порта

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкНефтеналивной терминал в Туапсинском морском торговом порту
Нефтеналивной терминал в Туапсинском морском торговом порту - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Нефтеналивной терминал в Туапсинском морском торговом порту. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Атаку БПЛА отражают в Туапсе, в результате падения беспилотника загорелась портовая инфраструктура, сообщил в Telegram-канале оперштаб Краснодарского края.
«
Туапсе идет отражение атаки БПЛА. В настоящий момент, по сообщению ЕДДС города, в результате падения беспилотников зафиксированы повреждения портовой инфраструктуры с последующим возгоранием", — говорится в сообщении.
Обломки БПЛА также попали в третий этаж многоквартирного дома в поселке Сосновом Туапсинского округа, в результате выбило стекла.
Информация о пострадавших отсутствует.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Новороссийск - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
В Новороссийске объявили опасность атаки беспилотников
Вчера, 23:57
 
Специальная военная операция на УкраинеТуапсеКраснодарский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала