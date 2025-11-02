https://ria.ru/20251102/ataka-2052453468.html
Из-за атаки БПЛА в порту Туапсе загорелась инфраструктура
Из-за атаки БПЛА в порту Туапсе загорелась инфраструктура - РИА Новости, 02.11.2025
Из-за атаки БПЛА в порту Туапсе загорелась инфраструктура
Атаку БПЛА отражают в Туапсе, в результате падения беспилотника загорелась портовая инфраструктура, сообщил в Telegram-канале оперштаб Краснодарского края. РИА Новости, 02.11.2025
