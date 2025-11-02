В Армении задержали брата и племянника католикоса Гарегина II

ЕРЕВАН, 2 ноя — РИА Новости. В Армении по надуманному обвинению задержали брата и племянника католикоса Гарегина II, заявил адвокат Ара Зограбян.

« "Кандидат (на муниципальных выборах. — Прим. ред.) в Вагаршапате от партии "Республика" Арутюн Мкртчян сообщил, что 1 ноября брат католикоса — Геворг Нерсисян со своими сыновьями якобы препятствовал предвыборной агитации. Сегодня следственный орган принял решение о задержании 68-летнего Геворга Нерсисяна и его сына Амбарцума Нерсисяна с целью доставки в суд для решения вопроса об аресте", — написал он в Facebook*.

Зограбян добавил, что их обвиняют хулиганстве и препятствовании агитации. При этом "нет даже инцидента, отдаленно похожего на преступление".

По его словам, племянник католикоса стоял у ворот своего дома, когда к нему подошел человек и предложил принять участие во встрече с партией "Республика", но тот отказался.

« "Его попытались уговорить, они поговорили, затем подошел отец Амбарцума — Геворг Нерсисян, они втроем поговорили и мирно разошлись. Все это записано на видео. <…> В видеоматериале нет никакого конфликта. Эта встреча произошла перед домом Нерсисянов раньше, чем предвыборная встреча партии "Республика", — рассказал адвокат.

Он также призвал сотрудников следственного органа не разрушать авторитет ведомства.

Пашинян против ААЦ

В последнее время премьер-министр Никол Пашинян усилил нападки на Армянскую апостольскую церковь. В конце мая он опубликовал в соцсетях оскорбительные посты, в том числе с нецензурной лексикой. Вскоре он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем решающую роль государства.

В середине июня в Армении арестовали российского предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна, выступившего в поддержку ААЦ. Его обвинили в призывах к свержению власти.

Это вызвало возмущение представителей армянской диаспоры по всему миру.

Под арестом оказался также архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий движение "Священная борьба". Он был лидером манифестантов, которые в прошлом году требовали отставки Пашиняна.

В конце июня в Ереване арестовали главу Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаэла Аджапахяна. Против него возбудили уголовное дело и обвинили в призывах к захвату власти и нарушению территориальной целостности. Сам иерарх назвал обвинения сфабрикованными.

В начале июля Пашинян вновь оскорбил католикоса всех армян Гарегина II и пообещал лично возглавить борьбу против него.