В Армении нашли тело пропавшего неделю назад трехлетнего ребенка
В Армении нашли тело пропавшего неделю назад трехлетнего ребенка - РИА Новости, 02.11.2025
В Армении нашли тело пропавшего неделю назад трехлетнего ребенка
Армянские спасатели обнаружили тело пропавшего неделю назад трехлетнего жителя села Цапатах Гегаркуникской области, в 130 километрах от Еревана
Новости
ЕРЕВАН, 2 ноя – РИА Новости. Армянские спасатели обнаружили тело пропавшего неделю назад трехлетнего жителя села Цапатах Гегаркуникской области, в 130 километрах от Еревана, сообщает пресс-служба МВД Армении.
Ранее в ведомстве сообщили, что трехлетний житель села Цапатах близ озера Севан Тигран Ованесов пропал в понедельник. В поисках участвовали около 150 сотрудников МВД, а также 150 сотрудников спасательной службы, кинологи, около 200 добровольцев.
"Второго ноября примерно в 15.00 (14.00 мск) в поле, прилегающем к селу Цапатах, спасатели обнаружили тело Т.О. 2022 года рождения, разыскиваемого с 27 октября", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для выяснения обстоятельств смерти ребенка ведется следствие.