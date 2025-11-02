Рейтинг@Mail.ru
В Армении нашли тело пропавшего неделю назад трехлетнего ребенка - РИА Новости, 02.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:22 02.11.2025
https://ria.ru/20251102/armenija-2052518045.html
В Армении нашли тело пропавшего неделю назад трехлетнего ребенка
В Армении нашли тело пропавшего неделю назад трехлетнего ребенка - РИА Новости, 02.11.2025
В Армении нашли тело пропавшего неделю назад трехлетнего ребенка
Армянские спасатели обнаружили тело пропавшего неделю назад трехлетнего жителя села Цапатах Гегаркуникской области, в 130 километрах от Еревана, сообщает... РИА Новости, 02.11.2025
2025-11-02T16:22:00+03:00
2025-11-02T16:22:00+03:00
в мире
ереван
армения
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0e/1889931586_0:480:2560:1920_1920x0_80_0_0_5c423a0c610e1e1d86aee63181935234.jpg
https://ria.ru/20250830/kuban-2038529274.html
ереван
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0e/1889931586_0:0:2560:1920_1920x0_80_0_0_99e4c9c2d29f14a4a25c777d7f638efd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ереван, армения
В мире, Ереван, Армения
В Армении нашли тело пропавшего неделю назад трехлетнего ребенка

В Армении спасатели нашли тело трехлетнего мальчика из села Цапатах

CC BY 4.0 / Well-read MountainMan / Sevan 2022 (cropped)Вид на озеро Севан в Армении
Вид на озеро Севан в Армении - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
CC BY 4.0 / Well-read MountainMan / Sevan 2022 (cropped)
Вид на озеро Севан в Армении. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЕРЕВАН, 2 ноя – РИА Новости. Армянские спасатели обнаружили тело пропавшего неделю назад трехлетнего жителя села Цапатах Гегаркуникской области, в 130 километрах от Еревана, сообщает пресс-служба МВД Армении.
Ранее в ведомстве сообщили, что трехлетний житель села Цапатах близ озера Севан Тигран Ованесов пропал в понедельник. В поисках участвовали около 150 сотрудников МВД, а также 150 сотрудников спасательной службы, кинологи, около 200 добровольцев.
"Второго ноября примерно в 15.00 (14.00 мск) в поле, прилегающем к селу Цапатах, спасатели обнаружили тело Т.О. 2022 года рождения, разыскиваемого с 27 октября", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для выяснения обстоятельств смерти ребенка ведется следствие.
Кубанская набережная в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
Полиция ищет женщину, исчезнувшую на Кубани при загадочных обстоятельствах
30 августа, 16:07
 
В миреЕреванАрмения
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала