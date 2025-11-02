Король Карл III прокомментировал нападение с ножом в поезде

ЛОНДОН, 2 ноя - РИА Новости. Король Карл III и королева Камилла потрясены нападением с ножом в поезде вблизи Хантингдона, говорится в заявлении Букингемского дворца.

Всего пострадали 11 человек. На данный момент двое остаются в критическом состоянии, четверо выписаны. Нападение не рассматривается как теракт, сообщила ранее британская транспортная полиция.