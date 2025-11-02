Рейтинг@Mail.ru
15:30 02.11.2025 (обновлено: 15:31 02.11.2025)
Король Карл III прокомментировал нападение с ножом в поезде
Король Карл III прокомментировал нападение с ножом в поезде
Король Карл III и королева Камилла потрясены нападением с ножом в поезде вблизи Хантингдона, говорится в заявлении Букингемского дворца. РИА Новости, 02.11.2025
в мире, кембриджшир, донкастер, лондон, карл iii
В мире, Кембриджшир, Донкастер, Лондон, Карл III
Король Карл III прокомментировал нападение с ножом в поезде

Король Карл III и королева Камилла потрясены нападением с ножом в поезде

© AP Photo / Jonathan BradyКороль Великобритании Карл III
Король Великобритании Карл III. Архивное фото
ЛОНДОН, 2 ноя - РИА Новости. Король Карл III и королева Камилла потрясены нападением с ножом в поезде вблизи Хантингдона, говорится в заявлении Букингемского дворца.
"Мы с женой были по-настоящему потрясены, узнав об ужасном нападении с ножом, которое произошло прошлой ночью в поезде в Кембриджшире. Мы выражаем глубочайшие соболезнования всем пострадавшим и их близким, наши мысли с ними. Мы особенно благодарны экстренным службам за их реакцию на этот ужасный инцидент", - говорится в заявлении, которое приводит телеканал Sky News.
Нападение произошло в субботу вечером в поезде, следовавшем из Донкастера в Лондон на промежутке между городами Питерборо и Хантингдон на востоке Англии. Двое подозреваемых были арестованы после прибытия поезда на вокзал Хантингдона. В полиции сообщили, что оба являются британскими гражданами афро-британского и карибского происхождения, оба родились в с Великобритании.
Всего пострадали 11 человек. На данный момент двое остаются в критическом состоянии, четверо выписаны. Нападение не рассматривается как теракт, сообщила ранее британская транспортная полиция.
