Король Карл III прокомментировал нападение с ножом в поезде

ЛОНДОН, 2 ноя - РИА Новости. Король Карл III и королева Камилла потрясены нападением с ножом в поезде вблизи Хантингдона, говорится в заявлении Букингемского дворца.
"Мы с женой были по-настоящему потрясены, узнав об ужасном нападении с ножом, которое произошло прошлой ночью в поезде в Кембриджшире. Мы выражаем глубочайшие соболезнования всем пострадавшим и их близким, наши мысли с ними. Мы особенно благодарны экстренным службам за их реакцию на этот ужасный инцидент", - говорится в заявлении, которое приводит телеканал Sky News.
Нападение произошло в субботу вечером в поезде, следовавшем из Донкастера в Лондон на промежутке между городами Питерборо и Хантингдон на востоке Англии. Двое подозреваемых были арестованы после прибытия поезда на вокзал Хантингдона. В полиции сообщили, что оба являются британскими гражданами афро-британского и карибского происхождения, оба родились в с Великобритании.
Всего пострадали 11 человек. На данный момент двое остаются в критическом состоянии, четверо выписаны. Нападение не рассматривается как теракт, сообщила ранее британская транспортная полиция.