Нападение с ножами в поезде на востоке Англии не рассматривается как теракт
Нападение с ножами в поезде на востоке Англии не рассматривается как теракт - РИА Новости, 02.11.2025
Нападение с ножами в поезде на востоке Англии не рассматривается как теракт
Нападение неизвестных с ножами в поезде на востоке Англии не рассматривается как теракт, сообщила британская транспортная полиция. РИА Новости, 02.11.2025
2025-11-02T14:05:00+03:00
2025-11-02T14:05:00+03:00
2025-11-02T14:44:00+03:00
ЛОНДОН, 2 ноя - РИА Новости. Нападение неизвестных с ножами в поезде на востоке Англии не рассматривается как теракт, сообщила британская транспортная полиция.
"На данном этапе ничего не указывает на то, что это террористический акт", - заявил в ходе пресс-конференции британским телеканалам суперинтендант Джон Лавлесс.
По его словам, после нападения задержаны двое мужчин по подозрению в покушении на убийство. Один из них - 32-летний чернокожий гражданин Великобритании
, другой - 35-летний гражданин Великобритании карибского происхождения. Оба родились в Великобритании, подчеркнул суперинтендант.
"Мы продолжаем работать над установлением всех обстоятельств и мотивов, которые привели к этому инциденту. Расследование находится на раннем этапе, поэтому пока неуместно строить предположения о причине инцидента... Сотрудники полиции будут присутствовать в значительном количестве по всей транспортной сети на вокзалах и в поездах на протяжении всего сегодняшнего дня", - добавил он.
Всего пострадали 11 человек. Из них 10 поступили в больницу сразу после нападения, один пришел самостоятельно чуть позже. На данный момент двое остаются в критическом состоянии, четверо выписаны.
Нападение произошло в субботу вечером в поезде, следовавшем из Донкастера
в Лондон
на промежутке между городами Питерборо и Хантингдон на востоке Англии
. Подозреваемые были арестованы после прибытия поезда на вокзал Хантингдона, где поезд остается до сих пор. Станция остается закрытой на время работы правоохранительных органов, при этом движение поездов по линии возобновилось.