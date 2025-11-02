Нападение с ножами в поезде на востоке Англии не рассматривается как теракт

ЛОНДОН, 2 ноя - РИА Новости. Нападение неизвестных с ножами в поезде на востоке Англии не рассматривается как теракт, сообщила британская транспортная полиция.

"На данном этапе ничего не указывает на то, что это террористический акт", - заявил в ходе пресс-конференции британским телеканалам суперинтендант Джон Лавлесс.

По его словам, после нападения задержаны двое мужчин по подозрению в покушении на убийство. Один из них - 32-летний чернокожий гражданин Великобритании , другой - 35-летний гражданин Великобритании карибского происхождения. Оба родились в Великобритании, подчеркнул суперинтендант.

"Мы продолжаем работать над установлением всех обстоятельств и мотивов, которые привели к этому инциденту. Расследование находится на раннем этапе, поэтому пока неуместно строить предположения о причине инцидента... Сотрудники полиции будут присутствовать в значительном количестве по всей транспортной сети на вокзалах и в поездах на протяжении всего сегодняшнего дня", - добавил он.

Всего пострадали 11 человек. Из них 10 поступили в больницу сразу после нападения, один пришел самостоятельно чуть позже. На данный момент двое остаются в критическом состоянии, четверо выписаны.