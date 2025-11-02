Рейтинг@Mail.ru
Нападение с ножами в поезде на востоке Англии не рассматривается как теракт - РИА Новости, 02.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:05 02.11.2025 (обновлено: 14:44 02.11.2025)
https://ria.ru/20251102/angliya-2052498667.html
Нападение с ножами в поезде на востоке Англии не рассматривается как теракт
Нападение с ножами в поезде на востоке Англии не рассматривается как теракт - РИА Новости, 02.11.2025
Нападение с ножами в поезде на востоке Англии не рассматривается как теракт
Нападение неизвестных с ножами в поезде на востоке Англии не рассматривается как теракт, сообщила британская транспортная полиция. РИА Новости, 02.11.2025
2025-11-02T14:05:00+03:00
2025-11-02T14:44:00+03:00
в мире
великобритания
англия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103253/95/1032539508_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_9cffd5b87184317d77e296db1c666352.jpg
https://ria.ru/20251102/angliya-2052449907.html
https://ria.ru/20251102/dmitriev--2052480035.html
великобритания
англия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103253/95/1032539508_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_3cea3fcafb6088dfe16e6786fdb6ff1e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, великобритания, англия
В мире, Великобритания, Англия
Нападение с ножами в поезде на востоке Англии не рассматривается как теракт

Полиция: нападение в поезде на востоке Англии не рассматривается как теракт

© AP Photo / Lefteris PitarakisБританские полицейские в Лондоне
Британские полицейские в Лондоне - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
Британские полицейские в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЛОНДОН, 2 ноя - РИА Новости. Нападение неизвестных с ножами в поезде на востоке Англии не рассматривается как теракт, сообщила британская транспортная полиция.
"На данном этапе ничего не указывает на то, что это террористический акт", - заявил в ходе пресс-конференции британским телеканалам суперинтендант Джон Лавлесс.
Британские полицейские - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
СМИ: в Англии задержали двух человек по подозрению в нападении в поезде
00:56
По его словам, после нападения задержаны двое мужчин по подозрению в покушении на убийство. Один из них - 32-летний чернокожий гражданин Великобритании, другой - 35-летний гражданин Великобритании карибского происхождения. Оба родились в Великобритании, подчеркнул суперинтендант.
"Мы продолжаем работать над установлением всех обстоятельств и мотивов, которые привели к этому инциденту. Расследование находится на раннем этапе, поэтому пока неуместно строить предположения о причине инцидента... Сотрудники полиции будут присутствовать в значительном количестве по всей транспортной сети на вокзалах и в поездах на протяжении всего сегодняшнего дня", - добавил он.
Всего пострадали 11 человек. Из них 10 поступили в больницу сразу после нападения, один пришел самостоятельно чуть позже. На данный момент двое остаются в критическом состоянии, четверо выписаны.
Нападение произошло в субботу вечером в поезде, следовавшем из Донкастера в Лондон на промежутке между городами Питерборо и Хантингдон на востоке Англии. Подозреваемые были арестованы после прибытия поезда на вокзал Хантингдона, где поезд остается до сих пор. Станция остается закрытой на время работы правоохранительных органов, при этом движение поездов по линии возобновилось.
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
Дмитриев высказался о нападении с ножами в Англии
09:58
 
В миреВеликобританияАнглия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала