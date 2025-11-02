Рейтинг@Mail.ru
СМИ: в Англии задержали двух человек по подозрению в нападении в поезде - РИА Новости, 02.11.2025
00:56 02.11.2025
СМИ: в Англии задержали двух человек по подозрению в нападении в поезде
СМИ: в Англии задержали двух человек по подозрению в нападении в поезде
Два человека задержаны по подозрению в нападении с ножами в поезде на востоке Англии, есть пострадавшие, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на полицию. РИА Новости, 02.11.2025
2025-11-02T00:56:00+03:00
2025-11-02T00:56:00+03:00
СМИ: в Англии задержали двух человек по подозрению в нападении в поезде

Sky News: в Англии задержали двух человек по подозрению в нападении в поезде

© AP Photo / Matt DunhamБританские полицейские
Британские полицейские - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
© AP Photo / Matt Dunham
Британские полицейские. Архивное фото
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Два человека задержаны по подозрению в нападении с ножами в поезде на востоке Англии, есть пострадавшие, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на полицию.
"Британская транспортная полиция сообщила, что реагирует на инцидент в поезде, направлявшемся в Хантингдон, "где несколько человек получили ножевые ранения". Два человека задержаны", - говорится в материале.
Отмечается, что пострадавшие госпитализированы, их число не указывается.
