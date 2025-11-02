https://ria.ru/20251102/angliya-2052449907.html
СМИ: в Англии задержали двух человек по подозрению в нападении в поезде
Два человека задержаны по подозрению в нападении с ножами в поезде на востоке Англии, есть пострадавшие, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на полицию. РИА Новости, 02.11.2025
2025-11-02T00:56:00+03:00
в мире
англия
англия
Новости
ru-RU
в мире, англия
