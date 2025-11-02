https://ria.ru/20251102/akoev-2052494501.html
Следствие попросило арестовать вора в законе Акоева
Следствие попросило арестовать вора в законе Акоева - РИА Новости, 02.11.2025
Следствие попросило арестовать вора в законе Акоева
Следствие просит арестовать Георгия Акоева, более известного как "Гия Свердловский", обвиняемого в занятии высшего положения в преступной иерархии, сообщает... РИА Новости, 02.11.2025
2025-11-02T12:40:00+03:00
2025-11-02T12:40:00+03:00
2025-11-02T12:58:00+03:00
екатеринбург
россия
дед хасан (аслан усоян)
московский городской суд
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg
https://ria.ru/20240610/shishkanov-1951987266.html
https://ria.ru/20251022/rossiya-2049940075.html
екатеринбург
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7b0a0cfcafbb6ea167bce7798e5619d7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
екатеринбург, россия, дед хасан (аслан усоян), московский городской суд, общество
Екатеринбург, Россия, Дед Хасан (Аслан Усоян), Московский городской суд, Общество
Следствие попросило арестовать вора в законе Акоева
Следствие просит арестовать авторитета и вора в законе Георгия Акоева
ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 ноя – РИА Новости. Следствие просит арестовать Георгия Акоева, более известного как "Гия Свердловский", обвиняемого в занятии высшего положения в преступной иерархии, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.
"В Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга
поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения Георгию Акоеву. Органами предварительного расследования он обвиняется по статье 210.1 УК РФ
"Занятие высшего положения в преступной иерархии", – рассказали в инстанции.
"Следствие считает, что Акоев, имеющий среди лиц уголовно-преступной среды прозвище "Гия Свердловский", занимает высшее положение в преступной иерархии не территории Свердловской области", – отметили в пресс-службе.
По версии органов предварительного расследования, уточняет суд, обвиняемый имеет уголовный статус так называемого "вора в законе", следствие ходатайствует о заключении Акоева под стражу.
Акоева в СМИ называют "племянником Деда Хасана
". В мае Мосгорсуд
приговорил к 25 годам лишения свободы главаря Таганской ОПГ Игоря Жирноклеева, причастного к убийству криминального авторитета Деда Хасана (Аслана Усояна) и адвоката Натальи Вавилиной. Приговор вынесен на основе вердикта присяжных заседателей, дело рассматривалось с лета 2021 года.