12:40 02.11.2025 (обновлено: 12:58 02.11.2025)
Следствие попросило арестовать вора в законе Акоева
Следствие просит арестовать Георгия Акоева, более известного как "Гия Свердловский", обвиняемого в занятии высшего положения в преступной иерархии, сообщает... РИА Новости, 02.11.2025
екатеринбург, россия, дед хасан (аслан усоян), московский городской суд
Екатеринбург, Россия, Дед Хасан (Аслан Усоян), Московский городской суд, Общество
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
© РИА Новости / Илья Питалев
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 ноя – РИА Новости. Следствие просит арестовать Георгия Акоева, более известного как "Гия Свердловский", обвиняемого в занятии высшего положения в преступной иерархии, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.
"В Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения Георгию Акоеву. Органами предварительного расследования он обвиняется по статье 210.1 УК РФ "Занятие высшего положения в преступной иерархии", – рассказали в инстанции.
"Следствие считает, что Акоев, имеющий среди лиц уголовно-преступной среды прозвище "Гия Свердловский", занимает высшее положение в преступной иерархии не территории Свердловской области", – отметили в пресс-службе.
По версии органов предварительного расследования, уточняет суд, обвиняемый имеет уголовный статус так называемого "вора в законе", следствие ходатайствует о заключении Акоева под стражу.
Акоева в СМИ называют "племянником Деда Хасана". В мае Мосгорсуд приговорил к 25 годам лишения свободы главаря Таганской ОПГ Игоря Жирноклеева, причастного к убийству криминального авторитета Деда Хасана (Аслана Усояна) и адвоката Натальи Вавилиной. Приговор вынесен на основе вердикта присяжных заседателей, дело рассматривалось с лета 2021 года.
ЕкатеринбургРоссияДед Хасан (Аслан Усоян)Московский городской суд
 
 
