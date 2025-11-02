Следствие попросило арестовать вора в законе Акоева

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 ноя – РИА Новости. Следствие просит арестовать Георгия Акоева, более известного как "Гия Свердловский", обвиняемого в занятии высшего положения в преступной иерархии, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

"В Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения Георгию Акоеву. Органами предварительного расследования он обвиняется по статье 210.1 УК РФ "Занятие высшего положения в преступной иерархии", – рассказали в инстанции.

"Следствие считает, что Акоев, имеющий среди лиц уголовно-преступной среды прозвище "Гия Свердловский", занимает высшее положение в преступной иерархии не территории Свердловской области", – отметили в пресс-службе.

По версии органов предварительного расследования, уточняет суд, обвиняемый имеет уголовный статус так называемого "вора в законе", следствие ходатайствует о заключении Акоева под стражу.