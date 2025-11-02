Рейтинг@Mail.ru
Суд в Екатеринбурге арестовал авторитета Акоева
12:47 02.11.2025
Суд в Екатеринбурге арестовал авторитета Акоева
Суд в Екатеринбурге арестовал авторитета Акоева - РИА Новости, 02.11.2025
Суд в Екатеринбурге арестовал авторитета Акоева
Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга арестовал до 30 декабря, по данным следствия, криминального "авторитета" и "вора в законе" Георгия Акоева по делу о... РИА Новости, 02.11.2025
2025-11-02T12:47:00+03:00
2025-11-02T12:47:00+03:00
екатеринбург, урал, западная европа, московский городской суд, дед хасан (аслан усоян), общество
Екатеринбург, Урал, Западная Европа, Московский городской суд, Дед Хасан (Аслан Усоян), Общество
Суд в Екатеринбурге арестовал авторитета Акоева

Суд в Екатеринбурге арестовал авторитета и вора в законе Акоева

Статуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Статуя богини Фемиды. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 ноя – РИА Новости. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга арестовал до 30 декабря, по данным следствия, криминального "авторитета" и "вора в законе" Георгия Акоева по делу о занятии высшего положения в преступной иерархии, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.
"Георгию Акоеву избрана мера пресечения в виде содержания под стражей по 30 декабря", – говорится в сообщении.
В воскресенье в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга поступило ходатайство об аресте Акоева, которому уже предъявили обвинение. В пресс-службе судов со ссылкой на следствие уточняли, что Акоев, имеющий среди лиц уголовно-преступной среды прозвище "Гия Свердловский", занимает "высшее положение в преступной иерархии на территории Свердловской области". По версии органов предварительного расследования, сообщал суд, он имеет уголовный статус так называемого "вора в законе". Правоохранительные органы пока не комментировали журналистам его задержание и дело.
Акоева в СМИ называют "племянником Деда Хасана", отмечалось, что в пятницу его задержали в одном из элитных жилых комплексов столицы Урала, а из колонии он осовободился в 2017 году, где отбывал наказание за групповой грабеж.
В мае Мосгорсуд приговорил к 25 годам лишения свободы главаря Таганской ОПГ Игоря Жирноклеева, причастного к убийству криминального "авторитета" Деда Хасана (Аслана Усояна) и адвоката Натальи Вавилиной. Приговор вынесен на основе вердикта присяжных заседателей, дело рассматривалось с лета 2021 года.
Деда Хасана, чье влияние распространялось на преступный мир всего постсоветского пространства и части Западной Европы, убили в 2013 году у ресторана на Поварской лице в Москве.
ЕкатеринбургУралЗападная ЕвропаМосковский городской судДед Хасан (Аслан Усоян)Общество
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
