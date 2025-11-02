Рейтинг@Mail.ru
Режим талибов не представляет Афганистан, заявили в минобороны Пакистана - РИА Новости, 02.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:42 02.11.2025
https://ria.ru/20251102/afganistan-2052522336.html
Режим талибов не представляет Афганистан, заявили в минобороны Пакистана
Режим талибов не представляет Афганистан, заявили в минобороны Пакистана - РИА Новости, 02.11.2025
Режим талибов не представляет Афганистан, заявили в минобороны Пакистана
Талибы не являются представителями Афганистана и несут ответственность за продолжающееся угнетение этнических групп, женщин и меньшинств в Афганистане, заявил в РИА Новости, 02.11.2025
2025-11-02T16:42:00+03:00
2025-11-02T16:42:00+03:00
в мире
пакистан
афганистан
хайбер-пахтунхва
транстихоокеанское торговое партнерство (тпп, trans-pacific partnership, tpp)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/18/2013160598_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_465c768b61ce97220865fdd214e1771b.jpg
https://ria.ru/20251016/afganistan-2048669432.html
https://ria.ru/20251012/afganistan-2047807024.html
пакистан
афганистан
хайбер-пахтунхва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/18/2013160598_133:0:2864:2048_1920x0_80_0_0_a61d93bc5a8ad2331a365feb87b9eac8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, пакистан, афганистан, хайбер-пахтунхва, транстихоокеанское торговое партнерство (тпп, trans-pacific partnership, tpp)
В мире, Пакистан, Афганистан, Хайбер-Пахтунхва, Транстихоокеанское торговое партнерство (ТПП, Trans-Pacific Partnership, TPP)
Режим талибов не представляет Афганистан, заявили в минобороны Пакистана

Глава минобороны Пакистана Асиф: режим талибов не представляет Афганистан

© AP Photo / Siddiqullah AlizaiКабул
Кабул - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
© AP Photo / Siddiqullah Alizai
Кабул. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Талибы не являются представителями Афганистана и несут ответственность за продолжающееся угнетение этнических групп, женщин и меньшинств в Афганистане, заявил в воскресенье министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф в своем аккаунте в соцсети Х.
Заявление главы минобороны Пакистана последовало после интервью пресс-секретаря верховного лидера Афганистана Забиуллы Моджахеда пакистанскому спутниковому телеканалу на языке пушту Khyber TV, в котором он заявил, что гражданское правительство Пакистана заинтересовано в налаживании отношений с Афганистаном на основе взаимных интересов, в то время как военный блок намеренно работает над ухудшением отношений между двумя странами. Моджахед также заявил, что пакистанские военные не являются выразителями чаяний пакистанского народа.
Афганские военнослужащие на границе - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
На границе Афганистана и Пакистана погибли 17 мирных жителей
16 октября, 16:41
"Относительно злонамеренных и вводящих в заблуждение комментариев афганского представителя, следует категорически заявить, что среди всех пакистанцев, включая политическое и военное руководство страны, существует полное единодушие мнений по поводу политики безопасности Пакистана и его комплексного подхода к Афганистану", - написал Асиф.
Он также отметил, что народ Пакистана, особенно жители провинции Хайбер-Пахтунхва, хорошо осведомлен о "вероломной поддержке терроризма" режимом талибов, которым, по его мнению, помогает Индия.
Министр добавил, что, спустя четыре года после прихода к власти, режим талибов еще не выполнил обязательства, данные им международному сообществу. "Этот режим пытается скрыть свою разобщенность, нестабильность и неспособность управлять посредством риторики и выступая в качестве прокси внешних сил", - написал чиновник.
Министр также обвинил талибов в подавлении фундаментальных прав, включая свободу слова, образования и политического представительства во власти.
Асиф подтвердил, что политика Пакистана по защите своих граждан от трансграничного терроризма и идеологии организации "Тахрик-е Талибан Пакистан (ТТП) остается единой и последовательной.
Пакистанские военные - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
Пресс-секретарь лидера Афганистана обвинил пакистанскую армию в заговоре
12 октября, 14:14
 
В миреПакистанАфганистанХайбер-ПахтунхваТранстихоокеанское торговое партнерство (ТПП, Trans-Pacific Partnership, TPP)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала