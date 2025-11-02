Режим талибов не представляет Афганистан, заявили в минобороны Пакистана

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Талибы не являются представителями Афганистана и несут ответственность за продолжающееся угнетение этнических групп, женщин и меньшинств в Афганистане, заявил в воскресенье министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф в своем аккаунте в соцсети Х.

Заявление главы минобороны Пакистана последовало после интервью пресс-секретаря верховного лидера Афганистана Забиуллы Моджахеда пакистанскому спутниковому телеканалу на языке пушту Khyber TV, в котором он заявил, что гражданское правительство Пакистана заинтересовано в налаживании отношений с Афганистаном на основе взаимных интересов, в то время как военный блок намеренно работает над ухудшением отношений между двумя странами. Моджахед также заявил, что пакистанские военные не являются выразителями чаяний пакистанского народа.

"Относительно злонамеренных и вводящих в заблуждение комментариев афганского представителя, следует категорически заявить, что среди всех пакистанцев, включая политическое и военное руководство страны, существует полное единодушие мнений по поводу политики безопасности Пакистана и его комплексного подхода к Афганистану", - написал Асиф.

Он также отметил, что народ Пакистана, особенно жители провинции Хайбер-Пахтунхва , хорошо осведомлен о "вероломной поддержке терроризма" режимом талибов, которым, по его мнению, помогает Индия

Министр добавил, что, спустя четыре года после прихода к власти, режим талибов еще не выполнил обязательства, данные им международному сообществу. "Этот режим пытается скрыть свою разобщенность, нестабильность и неспособность управлять посредством риторики и выступая в качестве прокси внешних сил", - написал чиновник.

Министр также обвинил талибов в подавлении фундаментальных прав, включая свободу слова, образования и политического представительства во власти.