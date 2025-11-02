https://ria.ru/20251102/aeroporty-2052470864.html
В работе аэропортов Оренбурга, Пензы и Уфы сняты ограничения
В работе аэропортов Оренбурга, Пензы и Уфы сняты ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Оренбурга, Пензы и Уфы сняты, сообщила Росавиация. РИА Новости, 02.11.2025
2025-11-02T08:24:00+03:00
2025-11-02T08:24:00+03:00
2025-11-02T08:25:00+03:00
