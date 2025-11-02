В работе аэропортов Оренбурга, Пензы и Уфы сняты ограничения

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Оренбурга, Пензы и Уфы сняты, сообщила Росавиация.

Ранее ведомство сообщало о введении ограничений в этих трех аэропортах.

Пензы и "Аэропорт Оренбурга Уфы . Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.

Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.