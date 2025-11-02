Рейтинг@Mail.ru
В работе аэропортов Оренбурга, Пензы и Уфы сняты ограничения - РИА Новости, 02.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:24 02.11.2025 (обновлено: 08:25 02.11.2025)
https://ria.ru/20251102/aeroporty-2052470864.html
В работе аэропортов Оренбурга, Пензы и Уфы сняты ограничения
В работе аэропортов Оренбурга, Пензы и Уфы сняты ограничения - РИА Новости, 02.11.2025
В работе аэропортов Оренбурга, Пензы и Уфы сняты ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Оренбурга, Пензы и Уфы сняты, сообщила Росавиация. РИА Новости, 02.11.2025
2025-11-02T08:24:00+03:00
2025-11-02T08:25:00+03:00
оренбург
пенза
уфа
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0d/1999123417_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_3826deeed938a7aacc48260e8814502d.jpg
https://ria.ru/20251102/ogranicheniya-2052469853.html
оренбург
пенза
уфа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0d/1999123417_416:0:3147:2048_1920x0_80_0_0_d5ad3ff2e236ef83e9ed33b99ba2d014.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
оренбург, пенза, уфа, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Оренбург, Пенза, Уфа, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В работе аэропортов Оренбурга, Пензы и Уфы сняты ограничения

В аэропортах Оренбурга, Пензы и Уфы сняты ограничения на прием и выпуск судов

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкПассажирский самолёт Airbus A320
Пассажирский самолёт Airbus A320 - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Пассажирский самолёт Airbus A320. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Оренбурга, Пензы и Уфы сняты, сообщила Росавиация.
Ранее ведомство сообщало о введении ограничений в этих трех аэропортах.
"Аэропорт Оренбурга, Пензы и Уфы. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.
Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
Отмечается, что в период действия ограничений на запасной аэродром "ушел" один самолет, выполнявший рейс в Оренбург.
Самолет - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
В аэропортах Геленджика, Краснодара и Сочи сняли ограничения
08:11
 
ОренбургПензаУфаФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала