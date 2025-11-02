Рейтинг@Mail.ru
АдГ продолжает лидировать в рейтинге партий ФРГ с сентября, показал опрос - РИА Новости, 02.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:44 02.11.2025
https://ria.ru/20251102/adg--2052522941.html
АдГ продолжает лидировать в рейтинге партий ФРГ с сентября, показал опрос
АдГ продолжает лидировать в рейтинге партий ФРГ с сентября, показал опрос - РИА Новости, 02.11.2025
АдГ продолжает лидировать в рейтинге партий ФРГ с сентября, показал опрос
Правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) продолжает лидировать в рейтинге немецких партий, следует из опроса института INSA для газеты Bild. РИА Новости, 02.11.2025
2025-11-02T16:44:00+03:00
2025-11-02T16:44:00+03:00
германия
мекленбург-передняя померания
фридрих мерц
хдс/хсс
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/18/2001236618_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_1314670e15a7730bdbee39efc77c9707.jpg
https://ria.ru/20251020/germaniya-2049397231.html
https://ria.ru/20251011/germanija-2047713643.html
https://ria.ru/20251011/germaniya-2047718077.html
германия
мекленбург-передняя померания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/18/2001236618_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_3e24e713fc0cef85d0fafdd9b4514fd0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
германия, мекленбург-передняя померания, фридрих мерц, хдс/хсс, в мире
Германия, Мекленбург-Передняя Померания, Фридрих Мерц, ХДС/ХСС, В мире
АдГ продолжает лидировать в рейтинге партий ФРГ с сентября, показал опрос

Опрос INSA: АдГ продолжает лидировать в рейтинге партий ФРГ с сентября

© AP Photo / Michael SohnПредвыборный плакат партии "Альтернатива для Германии"
Предвыборный плакат партии Альтернатива для Германии - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
© AP Photo / Michael Sohn
Предвыборный плакат партии "Альтернатива для Германии". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) продолжает лидировать в рейтинге немецких партий, следует из опроса института INSA для газеты Bild.
Двадцать пятого октября таблоид сообщал, что АдГ сохраняет за собой первое место в рейтинге с сентября.
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Мерц заявил, что АдГ хочет уничтожить правящую партию Германии
20 октября, 15:29
Согласно результатам опроса, АдГ поддерживают 26% избирателей; на втором месте - блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) с 25% голосов, а на третьем - социал-демократы (СДПГ) с 15%. По сравнению с предыдущим опросом, поддержка ХДС/ХСС выросла на 1%, показатели других партий не изменились.
Примечательно, что ХДС/ХСС и СДПГ не смогли бы стать правящей коалицией без третьего союзника, если бы выборы состоялись сейчас, так как вдвоем они не набирают парламентское большинство.
При этом из опроса также следует, что 48% респондентов считают верной политику брандмауэра в отношении АдГ - то есть стратегию бойкотирования ее инициатив и исключения сотрудничества - в то время как 38% считают ее неправильной.
Опрос о поддержке партий проводился 27-30 октября среди 1202 немцев. Погрешность составляет 2,9 процентных пунктов. Опрос о брандмауэре проводился 29-30 октября среди 1001 немца, данные о его погрешности не приводятся.
Национальный флаг Федеративной Республики Германия - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
В АдГ заявили, что обвинения в адрес России подвергают Германию опасности
11 октября, 17:43
В конце октября председатель отделения ХДС в земле Мекленбург-Передняя Померания Даниэль Петерс сообщил, что ХДС отходит от стратегии бойкота в отношении оппозиционной правой партии при принятии решений на муниципальном уровне в Восточной Германии.
Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что АдГ, будучи главным соперником христианских демократов, хочет "уничтожить" ХДС, а о сотрудничестве этих политических сил не может быть и речи. ХДС в отношении АдГ придерживается так называемой стратегии брандмауэра.
Двадцать третьего февраля в Германии прошли досрочные парламентские выборы, победу на которых одержал блок ХДС/ХСС. Второе место на выборах заняла правая АдГ с рекордным для себя результатом в 20,8%. СДПГ заняла лишь третье место, набрав 16,4% голосов, что стало худшим результатом в истории политической силы. Кроме того, в парламент попали "Зеленые" (11,6%), "Левая партия" (8,8%), а также партия датско-фризского меньшинства "Союз южношлезвигских избирателей", получившая одно место в парламенте по одномандатному голосованию. В первой половине апреля ХДС/ХСС и СДПГ договорились о создании новой правящей коалиции.
Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
В АдГ прокомментировали слова Туска о подрыве "Северных потоков"
11 октября, 18:28
 
ГерманияМекленбург-Передняя ПомеранияФридрих МерцХДС/ХССВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала