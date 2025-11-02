АдГ продолжает лидировать в рейтинге партий ФРГ с сентября, показал опрос

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) продолжает лидировать в рейтинге немецких партий, следует из опроса института INSA для газеты Правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) продолжает лидировать в рейтинге немецких партий, следует из опроса института INSA для газеты Bild

Двадцать пятого октября таблоид сообщал, что АдГ сохраняет за собой первое место в рейтинге с сентября.

Согласно результатам опроса, АдГ поддерживают 26% избирателей; на втором месте - блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) с 25% голосов, а на третьем - социал-демократы (СДПГ) с 15%. По сравнению с предыдущим опросом, поддержка ХДС/ХСС выросла на 1%, показатели других партий не изменились.

Примечательно, что ХДС/ХСС и СДПГ не смогли бы стать правящей коалицией без третьего союзника, если бы выборы состоялись сейчас, так как вдвоем они не набирают парламентское большинство.

При этом из опроса также следует, что 48% респондентов считают верной политику брандмауэра в отношении АдГ - то есть стратегию бойкотирования ее инициатив и исключения сотрудничества - в то время как 38% считают ее неправильной.

Опрос о поддержке партий проводился 27-30 октября среди 1202 немцев. Погрешность составляет 2,9 процентных пунктов. Опрос о брандмауэре проводился 29-30 октября среди 1001 немца, данные о его погрешности не приводятся.

В конце октября председатель отделения ХДС в земле Мекленбург-Передняя Померания Даниэль Петерс сообщил, что ХДС отходит от стратегии бойкота в отношении оппозиционной правой партии при принятии решений на муниципальном уровне в Восточной Германии.

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что АдГ, будучи главным соперником христианских демократов, хочет "уничтожить" ХДС, а о сотрудничестве этих политических сил не может быть и речи. ХДС в отношении АдГ придерживается так называемой стратегии брандмауэра.