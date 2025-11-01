"Шанхайские драконы" одержали 200-ю победу в КХЛ

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. "Шанхайские драконы" одержали победу над череповецкой "Северсталью" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

"Шанхайские драконы", набрав 25 очков, занимают шестую строчку в турнирной таблице Западной конференции, где "Северсталь" (28) располагается на втором месте.

В следующем матче "Северсталь" 6 ноября сыграет в гостях с "Сочи", тремя днями ранее "Шанхайские драконы" на выезде встретятся с магнитогорским "Металлургом".