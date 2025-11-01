"Шанхайские драконы" одержали 200-ю победу в КХЛ

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. "Шанхайские драконы" одержали победу над череповецкой "Северсталью" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Череповце завершилась со счетом 6:3 (2:2, 3:0, 1:1) в пользу гостей. В составе "Шанхайских драконов" отличились Никита Попугаев (13-я и 58-я минуты), Нэйт Сукезе (15), Кевин Лабанк (32), Павел Акользин (36) и Остин Вагнер (39). У "Северстали" шайбы забросили Данил Веряев (3), Руслан Абросимов (12) и Илья Квочко (55).
01 ноября 2025 • начало в 19:00
Завершен
02:43 • Данил Веряев
(Давид Думбадзе, Иван Подшивалов)
11:15 • Руслан Абросимов
(Ilya Kvochko, Адам Лишка)
54:58 • Ilya Kvochko
12:21 • Никита Попугаев
(Бен Харпур, Troy Josephs)
14:32 • Натан Сучезе
31:46 • Кевин Лабанк
35:40 • Павел Акользин
38:43 • Остин Вагнер
(Адам Кленденинг, Владислав Валенцов)
57:12 • Никита Попугаев
(Кевин Лабанк, Troy Josephs)
Китайский клуб одержал 200-ю победу в КХЛ. Команда выступает в лиге с сезона-2016/17, ранее она носила название "Куньлунь Ред Стар".
"Шанхайские драконы", набрав 25 очков, занимают шестую строчку в турнирной таблице Западной конференции, где "Северсталь" (28) располагается на втором месте.
В следующем матче "Северсталь" 6 ноября сыграет в гостях с "Сочи", тремя днями ранее "Шанхайские драконы" на выезде встретятся с магнитогорским "Металлургом".
