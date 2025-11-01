Рейтинг@Mail.ru
"Шанхайские драконы" одержали 200-ю победу в КХЛ
21:53 01.11.2025
"Шанхайские драконы" одержали 200-ю победу в КХЛ
"Шанхайские драконы" одержали 200-ю победу в КХЛ
"Шанхайские драконы" одержали победу над череповецкой "Северсталью" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 01.11.2025
кевин лабанк, павел акользин, данил веряев, северсталь, шанхайские драконы, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Кевин Лабанк, Павел Акользин, Данил Веряев, Северсталь, Шанхайские драконы, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
"Шанхайские драконы" одержали 200-ю победу в КХЛ

"Шанхайские драконы" обыграли "Северсталь" в КХЛ

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. "Шанхайские драконы" одержали победу над череповецкой "Северсталью" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Череповце завершилась со счетом 6:3 (2:2, 3:0, 1:1) в пользу гостей. В составе "Шанхайских драконов" отличились Никита Попугаев (13-я и 58-я минуты), Нэйт Сукезе (15), Кевин Лабанк (32), Павел Акользин (36) и Остин Вагнер (39). У "Северстали" шайбы забросили Данил Веряев (3), Руслан Абросимов (12) и Илья Квочко (55).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
01 ноября 2025 • начало в 19:00
Завершен
Северсталь
3 : 6
Шанхайские Драконы
02:43 • Данил Веряев
(Давид Думбадзе, Иван Подшивалов)
11:15 • Руслан Абросимов
(Ilya Kvochko, Адам Лишка)
54:58 • Ilya Kvochko
(Руслан Абросимов, Адам Лишка)
12:21 • Никита Попугаев
(Бен Харпур, Troy Josephs)
14:32 • Натан Сучезе
(Кевин Лабанк, Бен Харпур)
31:46 • Кевин Лабанк
(Borna Rendulic, Патрик Рыбар)
35:40 • Павел Акользин
(Адам Кленденинг, Грег Маккегг)
38:43 • Остин Вагнер
(Адам Кленденинг, Владислав Валенцов)
57:12 • Никита Попугаев
(Кевин Лабанк, Troy Josephs)
Китайский клуб одержал 200-ю победу в КХЛ. Команда выступает в лиге с сезона-2016/17, ранее она носила название "Куньлунь Ред Стар".
"Шанхайские драконы", набрав 25 очков, занимают шестую строчку в турнирной таблице Западной конференции, где "Северсталь" (28) располагается на втором месте.
В следующем матче "Северсталь" 6 ноября сыграет в гостях с "Сочи", тремя днями ранее "Шанхайские драконы" на выезде встретятся с магнитогорским "Металлургом".
Хоккей Кевин Лабанк Павел Акользин Данил Веряев Северсталь Шанхайские драконы КХЛ 2025-2026
 
