Медведев впервые с 2018 года не сыграет на итоговом турнире ATP

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Российский теннисист Даниил Медведев впервые с 2018 года не выступит на итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).

Медведев неизменно выступал на итоговом турнире с 2019 по 2024 год. В 2020 году россиянин стал победителем соревнований, а в следующем году уступил в финале Звереву.