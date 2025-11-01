Рейтинг@Mail.ru
Медведев впервые с 2018 года не сыграет на итоговом турнире ATP - РИА Новости Спорт, 01.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
01:58 01.11.2025
https://ria.ru/20251101/medvedev-2052228628.html
Медведев впервые с 2018 года не сыграет на итоговом турнире ATP
Медведев впервые с 2018 года не сыграет на итоговом турнире ATP - РИА Новости Спорт, 01.11.2025
Медведев впервые с 2018 года не сыграет на итоговом турнире ATP
Российский теннисист Даниил Медведев впервые с 2018 года не выступит на итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). РИА Новости Спорт, 01.11.2025
2025-11-01T01:58:00+03:00
2025-11-01T01:58:00+03:00
теннис
спорт
даниил медведев
карлос алькарас
александр зверев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0c/1983366930_0:81:1080:689_1920x0_80_0_0_e7450a84f6982fbf831eaff4a51a9c91.jpg
/20251031/bublik-2052202215.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0c/1983366930_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_fdb47c52bdc2f7698c51fcb06b5e6d94.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, даниил медведев, карлос алькарас, александр зверев
Теннис, Спорт, Даниил Медведев, Карлос Алькарас, Александр Зверев
Медведев впервые с 2018 года не сыграет на итоговом турнире ATP

Медведев впервые с 2018 года не сумел квалифицироваться на итоговый турнир ATP

© Соцсети теннисистаДаниил Медведев
Даниил Медведев - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© Соцсети теннисиста
Читать в
Дзен
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Российский теннисист Даниил Медведев впервые с 2018 года не выступит на итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).
В пятницу Медведев уступил немцу Александру Звереву в четвертьфинальном матче турнира серии "Мастерс" в Париже. В третьем сете россиянин не реализовал два матчбола.
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP)
Rolex Paris Masters
31 октября 2025 • начало в 22:40
Завершен
Даниил Медведев
1 : 26:23:66:7
Александр Зверев
Календарь Турнирная таблица История встреч
После этого поражения занимающий 13-е место в мировом рейтинге Медведев лишился шансов квалифицироваться на итоговый турнир. Ранее путевку на турнир завоевали испанец Карлос Алькарас, итальянец Янник Синнер, серб Новак Джокович, Зверев и американцы Тейлор Фриц и Бен Шелтон.
Медведев неизменно выступал на итоговом турнире с 2019 по 2024 год. В 2020 году россиянин стал победителем соревнований, а в следующем году уступил в финале Звереву.
Итоговый турнир пройдет в итальянском Турине с 9 по 16 ноября.
Казахстанский теннисист Александр Бублик - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Бублик впервые вышел в полуфинал теннисного "Мастерса" в Париже
31 октября, 20:31
 
ТеннисСпортДаниил МедведевКарлос АлькарасАлександр Зверев
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    3-й период
    Металлург Мг
    Авангард
    1
    3
  • Хоккей
    3-й период
    Салават Юлаев
    Барыс
    5
    4
  • Футбол
    2-й тайм
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    1
    0
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала