Медведев впервые с 2018 года не сыграет на итоговом турнире ATP

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Российский теннисист Даниил Медведев впервые с 2018 года не выступит на итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).
В пятницу Медведев уступил немцу Александру Звереву в четвертьфинальном матче турнира серии "Мастерс" в Париже. В третьем сете россиянин не реализовал два матчбола.
Rolex Paris Masters
31 октября 2025 • начало в 22:40
Завершен
После этого поражения занимающий 13-е место в мировом рейтинге Медведев лишился шансов квалифицироваться на итоговый турнир. Ранее путевку на турнир завоевали испанец Карлос Алькарас, итальянец Янник Синнер, серб Новак Джокович, Зверев и американцы Тейлор Фриц и Бен Шелтон.
Медведев неизменно выступал на итоговом турнире с 2019 по 2024 год. В 2020 году россиянин стал победителем соревнований, а в следующем году уступил в финале Звереву.
Итоговый турнир пройдет в итальянском Турине с 9 по 16 ноября.
