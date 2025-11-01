Рейтинг@Mail.ru
Отец дагестанца из "МЮ" ответил на вопрос о гражданстве сына
Футбол
 
17:04 01.11.2025
Отец дагестанца из "МЮ" ответил на вопрос о гражданстве сына
Отец дагестанца из "МЮ" ответил на вопрос о гражданстве сына
Черим Ибрагимов, отец дагестанского футболиста академии "Манчестер Юнайтед" Амира Ибрагимова, заявил РИА Новости, что его сын сосредоточен на игре в английском... РИА Новости Спорт, 01.11.2025
Отец дагестанца из "МЮ" ответил на вопрос о гражданстве сына

Отец Ибрагимова: сын сконцентрирован на игре в "Манчестер Юнайтед"

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости, Зарина Халимхонова. Черим Ибрагимов, отец дагестанского футболиста академии "Манчестер Юнайтед" Амира Ибрагимова, заявил РИА Новости, что его сын сосредоточен на игре в английском клубе.
Ранее в СМИ появилась информация, что 17-летний Ибрагимов сменил спортивное гражданство на российское и получил возможность играть за сборную России.
"На данный момент Амир концентрируется на игре в клубе. А там уже будет видно. Других комментариев нет", - сказал отец футболиста.
В нынешнем сезоне Ибрагимов провел за "Манчестер Юнайтед-2" один матч и отметился голом.
Сын Роналду забил дебютный гол в составе сборной Португалии
1 ноября, 16:36
