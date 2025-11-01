Куртукова получила "Золотой граммофон" за выступление на футбольном матче

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Певица Татьяна Куртукова получила музыкальную премию "Золотой граммофон" в специальной номинации "Лучшее выступление на футбольном матче в 2025 году" за выступление с песней "Матушка-земля" на встрече сборных России и Нигерии, передает корреспондент РИА Новости.
На сцене "ВТБ Арены" в Москве в четверг и пятницу прошла XXX Юбилейная церемония музыкальной премии "Золотой граммофон". В четверг артисты отечественной эстрады представили зрителям свои хиты. Ведущими первого дня выступили народные артисты РФ Филипп Киркоров и Николай Басков, во второй день их пост заняли телеведущие Регина Тодоренко, Валдис Пельш и Антон Юрьев.
"Здесь собралась многомиллионная армия наших болельщиков, которые любят футбол, чтобы поддержать Татьяну. А вы знаете, как в нашей стране любят футбол! Еще раз огромное спасибо за ваше прекрасное выступление перед матчем. Мы будем вас ждать снова на какой-нибудь игре. Поздравляем!" - сказал российский футболист Александр Мостовой, вручая награду Куртуковой.
Лучшими песнями в этом году были признаны композиции Anna Asti "Преданный бывший", Artik & Asti "Быть счастливой", Александры Воробьевой "Ход королевы", Александра Панайотова "Карма", Алексея Чумакова "Скажи мне, зачем", Артура Пирожкова "Само собой", Владимира Преснякова и Наталии Подольской "Между нами".
Кроме того, заветные статуэтки получили Юрий и Владимир Киселевы за песню с народным артистом РФ Григорием Лепсом "На гондоле", заслуженный артист РФ Дима Билан за трек "Пообещай". Заслуженный артист РФ Денис Майданов стал обладателем "золотого граммофона" за песню "Я хотел бы", а народный артист России Дмитрий Маликов - за композицию "Вне времени".
Также победителями премии "Золотой граммофон" в 2025 году стали заслуженная артистка России Жасмин, народная артистка РФ Лариса Долина, дуэт Леонида Агутина и Анжелики Варум, народный артист России Николай Басков, дуэт NЮ и Асия, Сергей Лазарев, Татьяна Иванова из группы "Комбинация".
Певица Ирина Дубцова забрала сразу две статуэтки: за песню "По клубам" и свой хит "О нем". Дважды награды была удостоена заслуженная артистка РФ Алсу - за одну из самых популярных своих композиций "Зимний сон" и новый дуэт с Евой Власовой "Табу". Также музыкант Мот унес с церемонии два "золотых граммофона" - за трио с Мари Краймбрери и Юрием Киселевым "На моральных" и сольный трек "Перемены - это красиво".
Впервые премии "Золотой граммофон" была удостоена певица Клава Кока за кавер на песню группы A'Studio "Еще люблю".
"Сколько раз я вписывала заветный "золотой граммофон" в своей книге желаний, карте желаний! И вы знаете, что символично? Сегодня "Золотому граммофону" исполняется 30 лет - и мне в этом году тоже 30 лет. Мы впервые встретились в такую круглую дату. Конечно же, для меня это безумное счастье, безумная гордость - находиться на этой сцене среди таких больших артистов", - сказала артистка.
"Золотой граммофон" - премия, которая была учреждена радиостанцией "Русское радио", проводится ежегодно с 1996 года. Награда представляет собой статуэтку в виде граммофона из серебра и золота. Вручение граммофонов проходит ежегодно в Москве и Санкт-Петербурге.
