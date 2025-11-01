Куртукова получила "Золотой граммофон" за выступление на футбольном матче

"Сколько раз я вписывала заветный "золотой граммофон" в своей книге желаний, карте желаний! И вы знаете, что символично? Сегодня "Золотому граммофону" исполняется 30 лет - и мне в этом году тоже 30 лет. Мы впервые встретились в такую круглую дату. Конечно же, для меня это безумное счастье, безумная гордость - находиться на этой сцене среди таких больших артистов", - сказала артистка.