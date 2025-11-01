Рейтинг@Mail.ru
Футбол
 
01:15 01.11.2025 (обновлено: 01:21 01.11.2025)
Куртукова получила "Золотой граммофон" за выступление на футбольном матче
Куртукова получила "Золотой граммофон" за выступление на футбольном матче
Куртукова получила "Золотой граммофон" за выступление на футбольном матче

Куртукова получила "Золотой граммофон" за лучшее выступление на футбольном матче

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкТатьяна Куртукова
Татьяна Куртукова - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Татьяна Куртукова. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Певица Татьяна Куртукова получила музыкальную премию "Золотой граммофон" в специальной номинации "Лучшее выступление на футбольном матче в 2025 году" за выступление с песней "Матушка-земля" на встрече сборных России и Нигерии, передает корреспондент РИА Новости.
На сцене "ВТБ Арены" в Москве в четверг и пятницу прошла XXX Юбилейная церемония музыкальной премии "Золотой граммофон". В четверг артисты отечественной эстрады представили зрителям свои хиты. Ведущими первого дня выступили народные артисты РФ Филипп Киркоров и Николай Басков, во второй день их пост заняли телеведущие Регина Тодоренко, Валдис Пельш и Антон Юрьев.
"Здесь собралась многомиллионная армия наших болельщиков, которые любят футбол, чтобы поддержать Татьяну. А вы знаете, как в нашей стране любят футбол! Еще раз огромное спасибо за ваше прекрасное выступление перед матчем. Мы будем вас ждать снова на какой-нибудь игре. Поздравляем!" - сказал российский футболист Александр Мостовой, вручая награду Куртуковой.
Лучшими песнями в этом году были признаны композиции Anna Asti "Преданный бывший", Artik & Asti "Быть счастливой", Александры Воробьевой "Ход королевы", Александра Панайотова "Карма", Алексея Чумакова "Скажи мне, зачем", Артура Пирожкова "Само собой", Владимира Преснякова и Наталии Подольской "Между нами".
Кроме того, заветные статуэтки получили Юрий и Владимир Киселевы за песню с народным артистом РФ Григорием Лепсом "На гондоле", заслуженный артист РФ Дима Билан за трек "Пообещай". Заслуженный артист РФ Денис Майданов стал обладателем "золотого граммофона" за песню "Я хотел бы", а народный артист России Дмитрий Маликов - за композицию "Вне времени".
Также победителями премии "Золотой граммофон" в 2025 году стали заслуженная артистка России Жасмин, народная артистка РФ Лариса Долина, дуэт Леонида Агутина и Анжелики Варум, народный артист России Николай Басков, дуэт NЮ и Асия, Сергей Лазарев, Татьяна Иванова из группы "Комбинация".
Певица Ирина Дубцова забрала сразу две статуэтки: за песню "По клубам" и свой хит "О нем". Дважды награды была удостоена заслуженная артистка РФ Алсу - за одну из самых популярных своих композиций "Зимний сон" и новый дуэт с Евой Власовой "Табу". Также музыкант Мот унес с церемонии два "золотых граммофона" - за трио с Мари Краймбрери и Юрием Киселевым "На моральных" и сольный трек "Перемены - это красиво".
Впервые премии "Золотой граммофон" была удостоена певица Клава Кока за кавер на песню группы A'Studio "Еще люблю".
"Сколько раз я вписывала заветный "золотой граммофон" в своей книге желаний, карте желаний! И вы знаете, что символично? Сегодня "Золотому граммофону" исполняется 30 лет - и мне в этом году тоже 30 лет. Мы впервые встретились в такую круглую дату. Конечно же, для меня это безумное счастье, безумная гордость - находиться на этой сцене среди таких больших артистов", - сказала артистка.
"Золотой граммофон" - премия, которая была учреждена радиостанцией "Русское радио", проводится ежегодно с 1996 года. Награда представляет собой статуэтку в виде граммофона из серебра и золота. Вручение граммофонов проходит ежегодно в Москве и Санкт-Петербурге.
