Вдова Шатунова хочет зарегистрировать товарный знак
Шоубиз
 
03:00 31.10.2025
Вдова Шатунова хочет зарегистрировать товарный знак
Вдова Шатунова хочет зарегистрировать товарный знак - РИА Новости, 31.10.2025
Вдова Шатунова хочет зарегистрировать товарный знак
Вдова Юрия Шатунова Светлана хочет зарегистрировать товарный знак "Юрий Шатунов" для проведения экскурсий по памятным местам, связанным с артистом, выяснило РИА РИА Новости, 31.10.2025
шоубиз
общество
москва
юрий шатунов
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
общество, москва, юрий шатунов, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
Шоубиз, Общество, Москва, Юрий Шатунов, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)
Вдова Шатунова хочет зарегистрировать товарный знак

Вдова Шатунова хочет зарегистрировать товарный знак для экскурсий

Юрий Шатунов
Юрий Шатунов - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© РИА Новости / Антон Белицкий
Перейти в медиабанк
Юрий Шатунов. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Вдова Юрия Шатунова Светлана хочет зарегистрировать товарный знак "Юрий Шатунов" для проведения экскурсий по памятным местам, связанным с артистом, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.
Согласно документам, заявка была подана в ведомство в понедельник. Под товарным знаком "Юрий Шатунов" вдова певца хочет организовывать экскурсии и туры. Как рассказала РИА Новости руководитель туристического проекта Екатерина Григорьева, цель проекта - дать возможность гостям столицы не только узнать лучше Москву, но и открыть для себя новое о жизни и творчестве Шатунова, посетив памятные места, связанные с ним.
"Пока программа реализуется только в Москве, но мы думаем выйти и на региональный уровень. Это хорошее совмещение… Мы были в поиске новых идей. Так сложились звезды, что мы связались с представителем Юрия Васильевича с вопросом о реализации нашей идеи создать туристические экскурсии по местам Шатунова", - сказала собеседница агентства.
Григорьева добавила, что разрабатывать такие программы довольно сложно из-за того, что нужно четкое соответствие действительности.
"Представители Шатунова помогли нам проверить подлинность информации, и мы начали двигаться совместно в данном направлении", - заключила руководитель туристического проекта.
Шатунов умер 23 июня 2022 года на 49-м году жизни. Причиной смерти стал обширный инфаркт. Тело певца было кремировано, часть праха захоронена на Троекуровском кладбище.
Шоубиз Общество Москва Юрий Шатунов Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)
 
 
