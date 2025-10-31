Вдова Шатунова хочет зарегистрировать товарный знак

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Вдова Юрия Шатунова Светлана хочет зарегистрировать товарный знак "Юрий Шатунов" для проведения экскурсий по памятным местам, связанным с артистом, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.

Согласно документам, заявка была подана в ведомство в понедельник. Под товарным знаком " Юрий Шатунов " вдова певца хочет организовывать экскурсии и туры. Как рассказала РИА Новости руководитель туристического проекта Екатерина Григорьева, цель проекта - дать возможность гостям столицы не только узнать лучше Москву , но и открыть для себя новое о жизни и творчестве Шатунова, посетив памятные места, связанные с ним.

"Пока программа реализуется только в Москве, но мы думаем выйти и на региональный уровень. Это хорошее совмещение… Мы были в поиске новых идей. Так сложились звезды, что мы связались с представителем Юрия Васильевича с вопросом о реализации нашей идеи создать туристические экскурсии по местам Шатунова", - сказала собеседница агентства.

Григорьева добавила, что разрабатывать такие программы довольно сложно из-за того, что нужно четкое соответствие действительности.

"Представители Шатунова помогли нам проверить подлинность информации, и мы начали двигаться совместно в данном направлении", - заключила руководитель туристического проекта.