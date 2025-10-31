https://ria.ru/20251031/znak-2051988883.html
Вдова Шатунова хочет зарегистрировать товарный знак
Вдова Шатунова хочет зарегистрировать товарный знак - РИА Новости, 31.10.2025
Вдова Шатунова хочет зарегистрировать товарный знак
Вдова Юрия Шатунова Светлана хочет зарегистрировать товарный знак "Юрий Шатунов" для проведения экскурсий по памятным местам, связанным с артистом, выяснило РИА РИА Новости, 31.10.2025
Вдова Шатунова хочет зарегистрировать товарный знак
Вдова Шатунова хочет зарегистрировать товарный знак для экскурсий
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Вдова Юрия Шатунова Светлана хочет зарегистрировать товарный знак "Юрий Шатунов" для проведения экскурсий по памятным местам, связанным с артистом, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.
Согласно документам, заявка была подана в ведомство в понедельник. Под товарным знаком "Юрий Шатунов
" вдова певца хочет организовывать экскурсии и туры. Как рассказала РИА Новости руководитель туристического проекта Екатерина Григорьева, цель проекта - дать возможность гостям столицы не только узнать лучше Москву
, но и открыть для себя новое о жизни и творчестве Шатунова, посетив памятные места, связанные с ним.
"Пока программа реализуется только в Москве, но мы думаем выйти и на региональный уровень. Это хорошее совмещение… Мы были в поиске новых идей. Так сложились звезды, что мы связались с представителем Юрия Васильевича с вопросом о реализации нашей идеи создать туристические экскурсии по местам Шатунова", - сказала собеседница агентства.
Григорьева добавила, что разрабатывать такие программы довольно сложно из-за того, что нужно четкое соответствие действительности.
"Представители Шатунова помогли нам проверить подлинность информации, и мы начали двигаться совместно в данном направлении", - заключила руководитель туристического проекта.
Шатунов умер 23 июня 2022 года на 49-м году жизни. Причиной смерти стал обширный инфаркт. Тело певца было кремировано, часть праха захоронена на Троекуровском кладбище.