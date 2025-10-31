ЖК в Мытищах остался без света из-за повреждения кабеля

"Уважаемые жители ЖК "Императорские Мытищи"! Сегодня, 30 октября, в домах по адресу: Тенистый бульвар, дома 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 17, 19, 21, 23 произошло аварийное отключение электроснабжения. Причиной ЧП стало повреждение кабельной линии 10 киловольт", - написала она в Telegram-канале.