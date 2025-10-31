https://ria.ru/20251031/zhk-2051987303.html
ЖК в Мытищах остался без света из-за повреждения кабеля
2025-10-31T02:19:00+03:00
2025-10-31T02:19:00+03:00
2025-10-31T08:12:00+03:00
мытищи
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости.
Электроснабжение восстанавливают в подмосковном ЖК "Императорские Мытищи" после повреждения кабельной линии, сообщает глава городского округа Мытищи
Юлия Купецкая.
"Уважаемые жители ЖК "Императорские Мытищи"! Сегодня, 30 октября, в домах по адресу: Тенистый бульвар, дома 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 17, 19, 21, 23 произошло аварийное отключение электроснабжения. Причиной ЧП стало повреждение кабельной линии 10 киловольт", - написала она в Telegram-канале.
По данным Telegram-кагала SHOT
, тысячи жителей временно остались без электричества.
Отмечается, что восстановлена работоспособность котельной и канализационных очистных сооружений - жизнеобеспечение объектов инженерной инфраструктуры обеспечено, также ведется подключение водозаборного узла, работы на завершающей стадии.
Подчеркивается, что работы по полному восстановлению электроснабжения многоквартирных домов продолжаются.