Жителя Кузбасса будут судить за истязание 17-летней девушки - РИА Новости, 31.10.2025
08:19 31.10.2025
https://ria.ru/20251031/zhitel-2052005426.html
Жителя Кузбасса будут судить за истязание 17-летней девушки
Жителя Кузбасса будут судить за истязание 17-летней девушки - РИА Новости, 31.10.2025
Жителя Кузбасса будут судить за истязание 17-летней девушки
Житель села Колмогорово Кемеровской области и двое его несовершеннолетних подельников пойдут под суд за истязание 17-летней девушки, сообщили журналистам... РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T08:19:00+03:00
2025-10-31T08:19:00+03:00
происшествия
россия
кемеровская область
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152222/71/1522227149_0:0:1036:583_1920x0_80_0_0_a7d3bd9e5c317e64a1ae858579d6257b.jpg
https://ria.ru/20251030/kuban-2051869315.html
https://ria.ru/20251029/muzhchina-2051409581.html
россия
кемеровская область
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
происшествия, россия, кемеровская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Кемеровская область, Следственный комитет России (СК РФ)
Жителя Кузбасса будут судить за истязание 17-летней девушки

Жителя Кузбасса и его подельников будут судить за истязание 17-летней девушки

© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 31 окт – РИА Новости. Житель села Колмогорово Кемеровской области и двое его несовершеннолетних подельников пойдут под суд за истязание 17-летней девушки, сообщили журналистам пресс-службы областной прокуратуры и следственного управления СК РФ по региону.
В июле СУСК сообщало, что подростки в Яшкинском округе Кемеровской области избили 17-летнюю девушку на камеру, поставили на колени и засунули ее в мусорный бак, было возбуждено уголовное дело, прокуратура области организовала проверку.
"Первый заместитель прокурора Кемеровской области… Борис Соколинский утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 36-летнего жителя села Колмогорово Яшкинского муниципального округа и его двух несовершеннолетних знакомых. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются по пунктам "г", "д", "е", "и" части 2 статьи 117 УК РФ (истязание), пункту "а" части 2 статьи 163 УК РФ (вымогательство), пункту "а" части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж), пунктам "а", "б" части 4 статьи 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления)", – сообщает прокуратура региона.
По данным надзорного ведомства, обвиняемый, испытывая неприязнь к 17-летней потерпевшей и желая причинить ей телесные повреждения, поручил своим несовершеннолетним знакомым избить девушку.
"Действуя во исполнение договоренности, находясь на безлюдном берегу реки Томь в селе Колмогорово Яшкинского муниципального округа, а затем вблизи детского сада на улице Энтузиастов, несовершеннолетние совместно со взрослым фигурантом и под его руководством с особой жестокостью и издевательством нанесли многочисленные удары по лицу, голове и телу девушки, а также совершили иные действия, унизившие честь и достоинство несовершеннолетней. Все противоправные действия фиксировались с помощью мобильного телефона с целью последующей публичной демонстрации в сети "интернет", что причинило ей дополнительные психические страдания", – сообщили в пресс-службе регионального СУСК.
В прокуратуре отметили, что двое из участников избиения потребовали у потерпевшей 4 тысячи рублей, угрожая применением насилия в случае отказа выполнения их требований. Несовершеннолетняя вынужденно согласилась и обещала позднее отдать деньги, так как в момент происходящего не имела данной суммы при себе.
По данным СУСК, в результате противоправных действий потерпевшей были причинены многочисленные телесные повреждения и материальный ущерб.
"По ходатайству следственных органов в отношении взрослого обвиняемого и достигшей 18-летнего возраста участницы группы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В отношении 16-летней обвиняемой избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Несовершеннолетняя, не достигшая возраста уголовной ответственности, была помещена в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей", – сообщили в пресс-службе СУСК по Кемеровской области.
В ведомстве отметили, что местонахождение похищенного телефона в ходе предварительного расследования было установлено, он возвращен потерпевшей.
"Вину в совершении преступлений обвиняемые признали. Уголовное дело направлено в Яшкинский районной суд для рассмотрения по существу", – сообщили в прокуратуре.
ПроисшествияРоссияКемеровская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
