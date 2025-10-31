Жителя Кузбасса будут судить за истязание 17-летней девушки

КЕМЕРОВО, 31 окт – РИА Новости. Житель села Колмогорово Кемеровской области и двое его несовершеннолетних подельников пойдут под суд за истязание 17-летней девушки, сообщили журналистам пресс-службы областной прокуратуры и следственного управления СК РФ по региону.

В июле СУСК сообщало, что подростки в Яшкинском округе Кемеровской области избили 17-летнюю девушку на камеру, поставили на колени и засунули ее в мусорный бак, было возбуждено уголовное дело, прокуратура области организовала проверку.

"Первый заместитель прокурора Кемеровской области… Борис Соколинский утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 36-летнего жителя села Колмогорово Яшкинского муниципального округа и его двух несовершеннолетних знакомых. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются по пунктам "г", "д", "е", "и" части 2 статьи 117 УК РФ (истязание), пункту "а" части 2 статьи 163 УК РФ (вымогательство), пункту "а" части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж), пунктам "а", "б" части 4 статьи 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления)", – сообщает прокуратура региона.

По данным надзорного ведомства, обвиняемый, испытывая неприязнь к 17-летней потерпевшей и желая причинить ей телесные повреждения, поручил своим несовершеннолетним знакомым избить девушку.

"Действуя во исполнение договоренности, находясь на безлюдном берегу реки Томь в селе Колмогорово Яшкинского муниципального округа, а затем вблизи детского сада на улице Энтузиастов, несовершеннолетние совместно со взрослым фигурантом и под его руководством с особой жестокостью и издевательством нанесли многочисленные удары по лицу, голове и телу девушки, а также совершили иные действия, унизившие честь и достоинство несовершеннолетней. Все противоправные действия фиксировались с помощью мобильного телефона с целью последующей публичной демонстрации в сети "интернет", что причинило ей дополнительные психические страдания", – сообщили в пресс-службе регионального СУСК.

В прокуратуре отметили, что двое из участников избиения потребовали у потерпевшей 4 тысячи рублей, угрожая применением насилия в случае отказа выполнения их требований. Несовершеннолетняя вынужденно согласилась и обещала позднее отдать деньги, так как в момент происходящего не имела данной суммы при себе.

По данным СУСК, в результате противоправных действий потерпевшей были причинены многочисленные телесные повреждения и материальный ущерб.

"По ходатайству следственных органов в отношении взрослого обвиняемого и достигшей 18-летнего возраста участницы группы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В отношении 16-летней обвиняемой избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Несовершеннолетняя, не достигшая возраста уголовной ответственности, была помещена в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей", – сообщили в пресс-службе СУСК по Кемеровской области.

В ведомстве отметили, что местонахождение похищенного телефона в ходе предварительного расследования было установлено, он возвращен потерпевшей.