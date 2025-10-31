Рейтинг@Mail.ru
"Уже через шесть часов". На Западе раскрыли, что произойдет с Зеленским - РИА Новости, 31.10.2025
09:07 31.10.2025 (обновлено: 09:45 31.10.2025)
"Уже через шесть часов". На Западе раскрыли, что произойдет с Зеленским
"Уже через шесть часов". На Западе раскрыли, что произойдет с Зеленским - РИА Новости, 31.10.2025
"Уже через шесть часов". На Западе раскрыли, что произойдет с Зеленским
В случае прекращения западной поддержки Владимир Зеленский сразу полетит в Москву ради переговоров, написал в соцсети X член финской национально-консервативной... РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T09:07:00+03:00
2025-10-31T09:45:00+03:00
в мире
украина
москва
владимир зеленский
владимир путин
россия
сергей лавров
украина
москва
россия
в мире, украина, москва, владимир зеленский, владимир путин, россия, сергей лавров
В мире, Украина, Москва, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Россия, Сергей Лавров
"Уже через шесть часов". На Западе раскрыли, что произойдет с Зеленским

Политик Мема: Зеленский полетит в Москву после потери поддержки Запада

© AP Photo / Petr David JosekВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© AP Photo / Petr David Josek
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. В случае прекращения западной поддержки Владимир Зеленский сразу полетит в Москву ради переговоров, написал в соцсети X член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Арманд Мема.
«
"Если мы перестанем поддерживать Украину, то Зеленский будет готов вести переговоры с Россией уже через шесть часов. Более того, он сразу же полетит в Москву, чтобы сесть за стол переговоров с президентом Путиным", — заявил он.
Океанская многоцелевая система Посейдон - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
"Второй удар". В США забили тревогу из-за российского "Посейдона"
30 октября, 13:23
По мнению финского политика, завершение конфликта на Украине полностью зависит от Запада.
Во вторник Зеленский заявил, что киевский режим якобы готов к перемирию, но только по линии фронта. По его словам, украинская сторона готова к переговорам только с позиции, где она "стоит", и не намерена выводить свои силы.
При этом глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что призывы к перемирию на Украине прямо сейчас, без устранения первопричин конфликта, противоречат договоренностям, достигнутым на Аляске президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
На Украине забили тревогу из-за решения Трампа и Си Цзиньпина по Зеленскому
Вчера, 04:11
 
В миреУкраинаМоскваВладимир ЗеленскийВладимир ПутинРоссияСергей Лавров
 
 
