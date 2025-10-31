"Уже через шесть часов". На Западе раскрыли, что произойдет с Зеленским

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. В случае прекращения западной поддержки Владимир Зеленский сразу полетит в Москву ради переговоров, написал в соцсети X член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Арманд Мема.
"Если мы перестанем поддерживать Украину, то Зеленский будет готов вести переговоры с Россией уже через шесть часов. Более того, он сразу же полетит в Москву, чтобы сесть за стол переговоров с президентом Путиным", — заявил он.
По мнению финского политика, завершение конфликта на Украине полностью зависит от Запада.
Во вторник Зеленский заявил, что киевский режим якобы готов к перемирию, но только по линии фронта. По его словам, украинская сторона готова к переговорам только с позиции, где она "стоит", и не намерена выводить свои силы.
При этом глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что призывы к перемирию на Украине прямо сейчас, без устранения первопричин конфликта, противоречат договоренностям, достигнутым на Аляске президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.