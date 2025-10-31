"Ситуация ухудшается": в Италии забили тревогу из-за положения Зеленского

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский начинает осознавать безнадежность своего положения, что вынуждает его пытаться добиваться от России заключения перемирия, чтобы исправить ситуацию, заявил в беседе с итальянской газетой IL Fatto Quotidiano профессор социологии, глава исследовательского центра международной безопасности при римском университете Luiss Алессандро Орсини.
По его словам, положение Зеленского ухудшилось прежде всего из-за насильственной мобилизации, стремительного наступления российской армии и экономического кризиса, затронувшего всех украинцев.
"Проблема падения поддержки Зеленского вызвана следствием экономического кризиса, ухудшения морального духа среди (Украинской. — Прим. Ред.) армии и общим трагизмом ситуации", — пояснил эксперт.
По мнению Орсини, достаточно просто посмотреть, с какой настойчивостью европейские политики пытаются спасти Зеленского, чтобы отпали все вопросы по истинному положению дел на Украине.
Во вторник Владимир Зеленский заявил, что киевский режим якобы готов к перемирию, но только по линии фронта. По словам Зеленского, украинская сторона готова к переговорам только с позиции, где она "стоит", и не намерена выводить свои силы. При этом глава МИД России Сергей Лавров ранее подчеркнул, что призывы к перемирию на Украине прямо сейчас, без устранения первопричин конфликта, противоречат договоренностям, достигнутым на Аляске президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.
