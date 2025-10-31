Рейтинг@Mail.ru
"Ситуация ухудшается": в Италии забили тревогу из-за положения Зеленского
03:39 31.10.2025
"Ситуация ухудшается": в Италии забили тревогу из-за положения Зеленского
"Ситуация ухудшается": в Италии забили тревогу из-за положения Зеленского
в мире
россия
украина
италия
владимир зеленский
алессандро орсини
сергей лавров
россия
украина
италия
в мире, россия, украина, италия, владимир зеленский, алессандро орсини, сергей лавров
В мире, Россия, Украина, Италия, Владимир Зеленский, Алессандро Орсини, Сергей Лавров
"Ситуация ухудшается": в Италии забили тревогу из-за положения Зеленского

Профессор Орсини: Зеленский начинает понимать безнадежность положения

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский начинает осознавать безнадежность своего положения, что вынуждает его пытаться добиваться от России заключения перемирия, чтобы исправить ситуацию, заявил в беседе с итальянской газетой IL Fatto Quotidiano профессор социологии, глава исследовательского центра международной безопасности при римском университете Luiss Алессандро Орсини.
"Очевидно, что Зеленский теряет все больше поддержки, потому что ситуация ухудшается, и теперь уже сам Зеленский заявляет, что Украина не в состоянии вернуть утраченные территории", — отметил эксперт.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
"Постыдная чушь". Журналист разоблачил миф Запада о Зеленском
Вчера, 22:30
По его словам, положение Зеленского ухудшилось прежде всего из-за насильственной мобилизации, стремительного наступления российской армии и экономического кризиса, затронувшего всех украинцев.
"Проблема падения поддержки Зеленского вызвана следствием экономического кризиса, ухудшения морального духа среди (Украинской. — Прим. Ред.) армии и общим трагизмом ситуации", — пояснил эксперт.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
На Западе сообщили плохие новости Зеленскому из-за происходящего на Украине
Вчера, 15:08
По мнению Орсини, достаточно просто посмотреть, с какой настойчивостью европейские политики пытаются спасти Зеленского, чтобы отпали все вопросы по истинному положению дел на Украине.
Во вторник Владимир Зеленский заявил, что киевский режим якобы готов к перемирию, но только по линии фронта. По словам Зеленского, украинская сторона готова к переговорам только с позиции, где она "стоит", и не намерена выводить свои силы. При этом глава МИД России Сергей Лавров ранее подчеркнул, что призывы к перемирию на Украине прямо сейчас, без устранения первопричин конфликта, противоречат договоренностям, достигнутым на Аляске президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Зеленский заявил о намерении ввести новые санкции против России
29 октября, 22:49
 
В миреРоссияУкраинаИталияВладимир ЗеленскийАлессандро ОрсиниСергей Лавров
 
 
