Зеленский ввел санкции против журналистов, освещающих события вокруг УПЦ

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против 14 журналистов украинского Союза православных журналистов и украинского телеканала "Первый казацкий", которые освещают ситуацию вокруг Украинской православной церкви (УПЦ).

"Применить персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) к физическим лицам согласно приложению (санкционный список лиц - ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте офиса Зеленского.

Особое внимание в указе, как отмечает СПЖ, уделено блокировке интернет-ресурсов. Украинским провайдерам предписано заблокировать доступ к сайту Союза православных журналистов, а также к каналам в социальных сетях.