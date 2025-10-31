Зеленский ввел санкции против журналистов, освещающих события вокруг УПЦ

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против 14 журналистов украинского Союза православных журналистов и украинского телеканала "Первый казацкий", которые освещают ситуацию вокруг Украинской православной церкви (УПЦ).
Соответствующий указ Зеленского опубликован на сайте его офиса в пятницу.
«
"Применить персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) к физическим лицам согласно приложению (санкционный список лиц - ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте офиса Зеленского.
Санкции традиционно включают блокирование активов на территории Украины, аннулирование лицензий, официальных визитов, запрет на передачу объектов интеллектуальной собственности, прекращение торговых соглашений, культурных обменов, научного сотрудничества, а также лишение всех украинских государственных наград.
В свою очередь, как уточняет "Союз православных журналистов", санкции применены по инициативе Службы безопасности Украины. "Совету нацбезопасности и обороны (СНБО), СБУ, Нацбанку и комиссии государственных наград и геральдики поручено обеспечить реализацию и мониторинг эффективности персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций). Министерству иностранных дел Украины поручено проинформировать компетентные органы Европейского Союза, США и других государств о применении санкций и поднять перед ними вопрос о введении аналогичных ограничительных мер", - уточняет СПЖ в Telegram-канале.
Особое внимание в указе, как отмечает СПЖ, уделено блокировке интернет-ресурсов. Украинским провайдерам предписано заблокировать доступ к сайту Союза православных журналистов, а также к каналам в социальных сетях.
