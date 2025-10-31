Рейтинг@Mail.ru
Зеленский ввел санкции против журналистов, освещающих события вокруг УПЦ
Религия
 
20:02 31.10.2025
Зеленский ввел санкции против журналистов, освещающих события вокруг УПЦ
Зеленский ввел санкции против журналистов, освещающих события вокруг УПЦ - РИА Новости, 31.10.2025
Зеленский ввел санкции против журналистов, освещающих события вокруг УПЦ
Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против 14 журналистов украинского Союза православных журналистов и украинского телеканала "Первый казацкий", РИА Новости, 31.10.2025
2025
Религия, В мире, Украина, США, Владимир Зеленский, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Служба безопасности Украины
Зеленский ввел санкции против журналистов, освещающих события вокруг УПЦ

Зеленский ввел санкции против 14 журналистов, освещающих ситуацию вокруг УПЦ

Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против 14 журналистов украинского Союза православных журналистов и украинского телеканала "Первый казацкий", которые освещают ситуацию вокруг Украинской православной церкви (УПЦ).
Соответствующий указ Зеленского опубликован на сайте его офиса в пятницу.
Наместник Святогорской лавры митрополит Арсений - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Полиция на Украине отобрала у митрополита УПЦ все лекарства во время ареста
Вчера, 15:56
"Применить персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) к физическим лицам согласно приложению (санкционный список лиц - ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте офиса Зеленского.

Санкции традиционно включают блокирование активов на территории Украины, аннулирование лицензий, официальных визитов, запрет на передачу объектов интеллектуальной собственности, прекращение торговых соглашений, культурных обменов, научного сотрудничества, а также лишение всех украинских государственных наград.
В свою очередь, как уточняет "Союз православных журналистов", санкции применены по инициативе Службы безопасности Украины. "Совету нацбезопасности и обороны (СНБО), СБУ, Нацбанку и комиссии государственных наград и геральдики поручено обеспечить реализацию и мониторинг эффективности персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций). Министерству иностранных дел Украины поручено проинформировать компетентные органы Европейского Союза, США и других государств о применении санкций и поднять перед ними вопрос о введении аналогичных ограничительных мер", - уточняет СПЖ в Telegram-канале.
Особое внимание в указе, как отмечает СПЖ, уделено блокировке интернет-ресурсов. Украинским провайдерам предписано заблокировать доступ к сайту Союза православных журналистов, а также к каналам в социальных сетях.
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Суд по иску о ликвидации Киевской митрополии УПЦ отложили
30 октября, 16:49
 
Религия, В мире, Украина, США, Владимир Зеленский, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Служба безопасности Украины
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
