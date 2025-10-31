Рейтинг@Mail.ru
06:52 31.10.2025
Суд вернул заявление о банкротстве рыбколхоза "Восток-1"
Арбитражный суд Приморья вернул заявление о банкротстве рыболовецкому колхозу "Восток-1", с которого Генпрокуратура взыскала свыше 37 миллиардов рублей, следует РИА Новости, 31.10.2025
2025
происшествия, приморский край, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
Происшествия, Приморский край, Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство)
Суд вернул заявление о банкротстве рыбколхоза "Восток-1"

Арбитражный суд Приморья вернул заявление о банкротстве рыбколхоза "Восток-1"

Молоточек судьи
Молоточек судьи. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 31 окт – РИА Новости. Арбитражный суд Приморья вернул заявление о банкротстве рыболовецкому колхозу "Восток-1", с которого Генпрокуратура взыскала свыше 37 миллиардов рублей, следует из определения суда, с которым ознакомилось РИА Новости.
В пятницу Арбитражный суд Приморского края удовлетворил иск ГП, которая просила взыскать с "Рыболовецкого колхоза "Восток-1", его руководства, иностранных инвесторов и Росрыболовства более 37,6 миллиарда рублей ущерба, причиненного незаконной добычей водных биоресурсов под иностранным контролем. Арбитраж признал ничтожными договора о закреплении долей квот на вылов ВБР. Ранее в октябре "Восток-1" подал в арбитраж иск о признании себя банкротом.
В материалах суда указано, что по закону не менее чем за 15 календарных дней до обращения в арбитражный суд должно быть опубликовано уведомление о намерении должника обратиться с заявлением о банкротстве путем включения его в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц.
"Должник обратился в суд с заявлением о признании его несостоятельным (банкротом), при этом не представил уведомление... в приложении к заявлению текст соответствующей публикации отсутствует, в заявлении должника отсутствует ссылка на такую публикацию, карточка АО "Рыболовецкий колхоз "Восток-1" в ЕФРСФДЮЛ также не подтверждает наличие необходимой публикации…. Суд определил возвратить заявление акционерного общества "Рыболовецкий колхоз "Восток-1", - говорится в определении суда.
Там же отмечается, что отсутствие публикации о намерении должника обратиться в суд с заявлением о банкротстве нарушает права неопределенного круга лиц, интересы которых могут быть затронуты.
В определении также указано, что рыбколхоз может вновь подать заявление о банкротстве, устранив нарушение.
Рыболовецкий колхоз "Восток-1" ведет промысел глубоководных рыб и крабов, обитающих на глубинах 1000-2500 метров, сообщается на сайте компании.
