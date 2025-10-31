Суд вернул заявление о банкротстве рыбколхоза "Восток-1"

ВЛАДИВОСТОК, 31 окт – РИА Новости. Арбитражный суд Приморья вернул заявление о банкротстве рыболовецкому колхозу "Восток-1", с которого Генпрокуратура взыскала свыше 37 миллиардов рублей, следует из определения суда, с которым ознакомилось РИА Новости.

В пятницу Арбитражный суд Приморского края удовлетворил иск ГП, которая просила взыскать с "Рыболовецкого колхоза "Восток-1", его руководства, иностранных инвесторов и Росрыболовства более 37,6 миллиарда рублей ущерба, причиненного незаконной добычей водных биоресурсов под иностранным контролем. Арбитраж признал ничтожными договора о закреплении долей квот на вылов ВБР. Ранее в октябре "Восток-1" подал в арбитраж иск о признании себя банкротом.

В материалах суда указано, что по закону не менее чем за 15 календарных дней до обращения в арбитражный суд должно быть опубликовано уведомление о намерении должника обратиться с заявлением о банкротстве путем включения его в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц.

"Должник обратился в суд с заявлением о признании его несостоятельным (банкротом), при этом не представил уведомление... в приложении к заявлению текст соответствующей публикации отсутствует, в заявлении должника отсутствует ссылка на такую публикацию, карточка АО "Рыболовецкий колхоз "Восток-1" в ЕФРСФДЮЛ также не подтверждает наличие необходимой публикации…. Суд определил возвратить заявление акционерного общества "Рыболовецкий колхоз "Восток-1", - говорится в определении суда.

Там же отмечается, что отсутствие публикации о намерении должника обратиться в суд с заявлением о банкротстве нарушает права неопределенного круга лиц, интересы которых могут быть затронуты.

В определении также указано, что рыбколхоз может вновь подать заявление о банкротстве, устранив нарушение.