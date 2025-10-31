Запад дискредитирует доктрину прав человека, заявил глава СПЧ

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Запад под влиянием своих лидирующих сил дискредитирует доктрину прав человека, использует ее для политической борьбы и вмешательства во внутренние дела государств, заявил председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.

"А ведь что такое суверенитет? Это свобода. Это свобода от внешнего влияния, от внешнего воздействия. Мы тут у себя сами решим, как нам жить… Очень важно понимать - никто никогда не отрицал, даже коммунисты не отрицали - права человека, тем более в нашей свободной стране", - добавил он.