Запад дискредитирует доктрину прав человека, заявил глава СПЧ - РИА Новости, 31.10.2025
11:27 31.10.2025
Запад дискредитирует доктрину прав человека, заявил глава СПЧ
Запад дискредитирует доктрину прав человека, заявил глава СПЧ
Запад под влиянием своих лидирующих сил дискредитирует доктрину прав человека, использует ее для политической борьбы и вмешательства во внутренние дела... РИА Новости, 31.10.2025
Запад дискредитирует доктрину прав человека, заявил глава СПЧ

Фадеев: Запад дискредитирует доктрину прав человека

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Запад под влиянием своих лидирующих сил дискредитирует доктрину прав человека, использует ее для политической борьбы и вмешательства во внутренние дела государств, заявил председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.
"Что касается прав человека, понимаете, на Западе из-за действий лидирующих сил, к сожалению, происходит во многом дискредитация доктрины прав человека. Эта доктрина используется как инструмент для политической борьбы, для вмешательства во внутренние дела очень многих стран. Это не новость, это происходило еще в 60-70-х годах, полвека уже происходит", - сказал Фадеев на пленарной сессии "Институты гражданского общества: вчера, сегодня, завтра" форума "Сообщество".
Глава СПЧ подчеркнул, что некоторые общественные, медийные деятели, журналисты "за чистую монету" принимали вмешательства Запада в российские дела.
"А ведь что такое суверенитет? Это свобода. Это свобода от внешнего влияния, от внешнего воздействия. Мы тут у себя сами решим, как нам жить… Очень важно понимать - никто никогда не отрицал, даже коммунисты не отрицали - права человека, тем более в нашей свободной стране", - добавил он.
