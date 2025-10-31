https://ria.ru/20251031/zapad-2052044527.html
Запад дискредитирует доктрину прав человека, заявил глава СПЧ
2025-10-31T11:27:00+03:00
в мире
россия
валерий фадеев
россия
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Запад под влиянием своих лидирующих сил дискредитирует доктрину прав человека, использует ее для политической борьбы и вмешательства во внутренние дела государств, заявил председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.
"Что касается прав человека, понимаете, на Западе из-за действий лидирующих сил, к сожалению, происходит во многом дискредитация доктрины прав человека. Эта доктрина используется как инструмент для политической борьбы, для вмешательства во внутренние дела очень многих стран. Это не новость, это происходило еще в 60-70-х годах, полвека уже происходит", - сказал Фадеев
на пленарной сессии "Институты гражданского общества: вчера, сегодня, завтра" форума "Сообщество".
Глава СПЧ подчеркнул, что некоторые общественные, медийные деятели, журналисты "за чистую монету" принимали вмешательства Запада в российские дела.
"А ведь что такое суверенитет? Это свобода. Это свобода от внешнего влияния, от внешнего воздействия. Мы тут у себя сами решим, как нам жить… Очень важно понимать - никто никогда не отрицал, даже коммунисты не отрицали - права человека, тем более в нашей свободной стране", - добавил он.