ЕС важно не допустить запуска мирного процесса на Украине, считает Захарова

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Авторам нового плана Европы по урегулированию украинского кризиса важно не допустить запуска реального мирного процесса, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Если бы они действительно желали мира, то первыми пунктами их "плана" были бы требования о восстановлении на Украине русского языка, канонического православия, нейтрального внеблокового статуса, соблюдении прав человека, нацменьшинств, признании территориальных реалий, основанных на праве народов на самоопределение в соответствии с Уставом ООН, а также о прекращении политики незаконных санкций и воровства чужих госактивов", - добавила она.
Захарова подчеркнула, что все это действительно положило бы конец конфликту и позволило бы исключить риск его рецидива.
Она отметила, что даже беглого знакомства с этим проектом достаточно, чтобы сделать однозначный вывод – "ни о каком справедливом и прочном мирном урегулировании украинского кризиса ни в европейских столицах, ни в Киеве не помышляют".
"Там по-прежнему мыслят категориями войны и своей главной задачей в настоящий момент считают любой ценой добиться передышки для терпящих поражение ВСУ и спасения режима Зеленского от неизбежного обрушения фронта. Поэтому на первый план выдвигается скорейшее прекращение огня и "заморозка" текущей линии боевого соприкосновения", - указала Захарова.
По ее словам, циничным выглядит включение в "план", пункта об "усилении взаимопонимания и уважения к разнообразию языков, культур и религий".
"При этом об устранении Киевом законодательно закрепленных им ограничений по использованию русского языка во всех сферах жизни, отмене мер, ущемляющих права нацменьшинств, прекращении гонений против канонической Украинской православной церкви нет и речи", - сказала Захарова.
