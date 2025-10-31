Рейтинг@Mail.ru
ЕС важно не допустить запуска мирного процесса на Украине, считает Захарова - РИА Новости, 31.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:44 31.10.2025
https://ria.ru/20251031/zaharova-2052073541.html
ЕС важно не допустить запуска мирного процесса на Украине, считает Захарова
ЕС важно не допустить запуска мирного процесса на Украине, считает Захарова - РИА Новости, 31.10.2025
ЕС важно не допустить запуска мирного процесса на Украине, считает Захарова
Авторам нового плана Европы по урегулированию украинского кризиса важно не допустить запуска реального мирного процесса, заявила официальный представитель МИД... РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T13:44:00+03:00
2025-10-31T13:44:00+03:00
в мире
европа
россия
украина
мария захарова
оон
вооруженные силы украины
украинская православная церковь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/15/2049597985_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_23d89e89263a125486c61419dc231168.jpg
https://ria.ru/20251031/vsu-2051964037.html
https://ria.ru/20251030/tramp-2051833057.html
европа
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/15/2049597985_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bc3333adad8bc5887fd45674953910c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, европа, россия, украина, мария захарова, оон, вооруженные силы украины, украинская православная церковь
В мире, Европа, Россия, Украина, Мария Захарова, ООН, Вооруженные силы Украины, Украинская православная церковь
ЕС важно не допустить запуска мирного процесса на Украине, считает Захарова

Захарова: ЕС важно не допустить запуска реального мирного процесса на Украине

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Авторам нового плана Европы по урегулированию украинского кризиса важно не допустить запуска реального мирного процесса, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Им важно не допустить запуска реального мирного процесса, который учитывал бы законные интересы России, русскоязычных жителей Украины и способствовал бы восстановлению баланса в сфере безопасности в Европе и в мире в целом", - говорится в сообщении Захаровой на сайте МИД.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Обыкновенный нацизм: Зеленский и Запад обрекли группировку ВСУ на смерть
Вчера, 08:00
"Если бы они действительно желали мира, то первыми пунктами их "плана" были бы требования о восстановлении на Украине русского языка, канонического православия, нейтрального внеблокового статуса, соблюдении прав человека, нацменьшинств, признании территориальных реалий, основанных на праве народов на самоопределение в соответствии с Уставом ООН, а также о прекращении политики незаконных санкций и воровства чужих госактивов", - добавила она.
Захарова подчеркнула, что все это действительно положило бы конец конфликту и позволило бы исключить риск его рецидива.
Она отметила, что даже беглого знакомства с этим проектом достаточно, чтобы сделать однозначный вывод – "ни о каком справедливом и прочном мирном урегулировании украинского кризиса ни в европейских столицах, ни в Киеве не помышляют".
"Там по-прежнему мыслят категориями войны и своей главной задачей в настоящий момент считают любой ценой добиться передышки для терпящих поражение ВСУ и спасения режима Зеленского от неизбежного обрушения фронта. Поэтому на первый план выдвигается скорейшее прекращение огня и "заморозка" текущей линии боевого соприкосновения", - указала Захарова.
По ее словам, циничным выглядит включение в "план", пункта об "усилении взаимопонимания и уважения к разнообразию языков, культур и религий".
"При этом об устранении Киевом законодательно закрепленных им ограничений по использованию русского языка во всех сферах жизни, отмене мер, ущемляющих права нацменьшинств, прекращении гонений против канонической Украинской православной церкви нет и речи", - сказала Захарова.
Президент США Дональд Трамп и президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён во время встречи в Кёнчжу - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
"Дадим им побороться". Трамп раскрыл планы по Украине
30 октября, 14:29
 
В миреЕвропаРоссияУкраинаМария ЗахароваООНВооруженные силы УкраиныУкраинская православная церковь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала