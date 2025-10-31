Рейтинг@Mail.ru
Суд арестовал имущество бывшего замгубернатора Югры - РИА Новости, 31.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:13 31.10.2025
https://ria.ru/20251031/yugra-2052011601.html
Суд арестовал имущество бывшего замгубернатора Югры
Суд арестовал имущество бывшего замгубернатора Югры - РИА Новости, 31.10.2025
Суд арестовал имущество бывшего замгубернатора Югры
Суд в качестве обеспечительной меры наложил арест на имущество, стоимостью свыше 9,5 миллиона рублей, бывшего первого замгубернатора Югры Алексея Шипилова,... РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T09:13:00+03:00
2025-10-31T09:13:00+03:00
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
единая россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/16504/95/165049547_0:92:512:380_1920x0_80_0_0_aa2000ff27aa9f8e5cdc84fbf8fdd116.jpg
https://ria.ru/20251031/novokuznetsk-2052006854.html
https://ria.ru/20251031/dolgi-2051986509.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/16504/95/165049547_5:0:512:380_1920x0_80_0_0_d4bc1f8db0acff09b2ae6247ac7d890e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), единая россия
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Единая Россия
Суд арестовал имущество бывшего замгубернатора Югры

Суд наложил арест на имущество бывшего замгубернатора Югры Шипилова

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 окт – РИА Новости. Суд в качестве обеспечительной меры наложил арест на имущество, стоимостью свыше 9,5 миллиона рублей, бывшего первого замгубернатора Югры Алексея Шипилова, обвиняемого во взятке в особо крупном размере и превышении должностных полномочий, сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры региона.
По версии следствия, с 2023 по 2024 год фигурант, занимая должность первого замгубернатора Югры, получил взятку в размере не менее 7,5 миллиона рублей от лица, представляющего интересы коммерческой управляющей компании за общее покровительство указанной организации. Превышая должностные полномочия, отмечают следователи, обвиняемый дал указание должностному лицу органов местного самоуправления организовать переход ряда многоквартирных домов на обслуживание коммерческой управляющей компании. По данным прокуратуры региона, в результате противоправных действий фигуранта многоквартирные дома перешли в коммерческую организацию, а муниципальная управляющая компания признана банкротом.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
В Новокузнецке бухгалтер ТСЖ получила условный срок за присвоение средств
Вчера, 08:34
"В качестве обеспечительной меры на имущество обвиняемого наложен арест на общую сумму свыше 9,5 миллиона рублей", – сказала собеседница агентства.
В пятницу региональное управление СК РФ сообщило, что первый отдел по расследованию особо важных дел завершил уголовное дело Шипилова, а материалы направили в Сургутский городской суд для рассмотрения.
Шипилов был задержан 14 февраля. Его арест продлили до 14 ноября, однако позднее апелляционный суд удовлетворил жалобу его защитника, и экс-замгубернатора выпустили из СИЗО под домашний арест.
"Единая Россия" приостановила членство Шипилова в связи с возбуждением уголовного дела против него, рассказывали РИА Новости в пресс-службе регионального отделения партии. В случае, если суд признает экс-замгубернатора виновным, он будет исключен из партии, если инстанция признает его невиновным, то членство в партии будет восстановлено, подчеркивали в реготделении.
Шипилов стал заместителем губернатора Югры в 2016 году, после его назначили на должность первого заместителя главы региона, с поста он ушел в 2024 году.
Тимур Иванов во время оглашения приговора в суде - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Коммунальщики предприняли пятую попытку взыскать долги с Тимура Иванова
Вчера, 02:02
 
ПроисшествияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Единая Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала