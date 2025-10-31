Суд арестовал имущество бывшего замгубернатора Югры

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 окт – РИА Новости. Суд в качестве обеспечительной меры наложил арест на имущество, стоимостью свыше 9,5 миллиона рублей, бывшего первого замгубернатора Югры Алексея Шипилова, обвиняемого во взятке в особо крупном размере и превышении должностных полномочий, сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры региона.

По версии следствия, с 2023 по 2024 год фигурант, занимая должность первого замгубернатора Югры, получил взятку в размере не менее 7,5 миллиона рублей от лица, представляющего интересы коммерческой управляющей компании за общее покровительство указанной организации. Превышая должностные полномочия, отмечают следователи, обвиняемый дал указание должностному лицу органов местного самоуправления организовать переход ряда многоквартирных домов на обслуживание коммерческой управляющей компании. По данным прокуратуры региона, в результате противоправных действий фигуранта многоквартирные дома перешли в коммерческую организацию, а муниципальная управляющая компания признана банкротом.

"В качестве обеспечительной меры на имущество обвиняемого наложен арест на общую сумму свыше 9,5 миллиона рублей", – сказала собеседница агентства.

В пятницу региональное управление СК РФ сообщило, что первый отдел по расследованию особо важных дел завершил уголовное дело Шипилова, а материалы направили в Сургутский городской суд для рассмотрения.

Шипилов был задержан 14 февраля. Его арест продлили до 14 ноября, однако позднее апелляционный суд удовлетворил жалобу его защитника, и экс-замгубернатора выпустили из СИЗО под домашний арест.

Единая Россия " приостановила членство Шипилова в связи с возбуждением уголовного дела против него, рассказывали РИА Новости в пресс-службе регионального отделения партии. В случае, если суд признает экс-замгубернатора виновным, он будет исключен из партии, если инстанция признает его невиновным, то членство в партии будет восстановлено, подчеркивали в реготделении.