Wildberries заморозит комиссию для продавцов

Как уточнили РИА Новости в пресс-службе маркетплейса, размер комиссии на платформе зависит от разных факторов и может иметь разнонаправленную динамику. "В зависимости от категории и модели продаж размер комиссии может начинаться от 3% на экспресс-доставку силами продавца или от 10% по модели FBW, где маркетплейс берёт все логистические услуги на себя", - рассказали в Wildberries.