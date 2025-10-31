Рейтинг@Mail.ru
Wildberries заморозит комиссию для продавцов - РИА Новости, 31.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:23 31.10.2025
https://ria.ru/20251031/wildberries-2052219666.html
Wildberries заморозит комиссию для продавцов
Wildberries заморозит комиссию для продавцов - РИА Новости, 31.10.2025
Wildberries заморозит комиссию для продавцов
Wildberries замораживает размер комиссии для продавцов на полгода с 1 ноября - это касается всех моделей продаж, сообщили в пресс-службе маркетплейса. РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T23:23:00+03:00
2025-10-31T23:23:00+03:00
wildberries
ozon
яндекс.маркет
россия
общество
бизнес
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/07/1882744299_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_953cac12933727b42d624fcf8e691672.jpg
https://ria.ru/20251024/komissiya-2050459322.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/07/1882744299_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d3839e3b3757ae8b465f42346220e1d2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
wildberries, ozon, яндекс.маркет, россия, общество, бизнес
Wildberries, Ozon, Яндекс.Маркет, Россия, Общество, Бизнес
Wildberries заморозит комиссию для продавцов

Wildberries заморозит размер комиссии для продавцов на полгода

© РИА Новости / Ирина Алтухова | Перейти в медиабанкРабота пунктов выдачи интернет-заказов Wildberries
Работа пунктов выдачи интернет-заказов Wildberries - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© РИА Новости / Ирина Алтухова
Перейти в медиабанк
Работа пунктов выдачи интернет-заказов Wildberries. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Wildberries замораживает размер комиссии для продавцов на полгода с 1 ноября - это касается всех моделей продаж, сообщили в пресс-службе маркетплейса.
«
"С 1 ноября Wildberries заморозит размер комиссии по всем моделям продаж. Видим текущую ситуацию и понимаем, насколько важны стабильность и прогнозируемость при взаимодействии наших продавцов с Wildberries. Поэтому мы решили зафиксировать комиссию за продажу товаров на текущем уровне на ближайшие 6 месяцев", - говорится в сообщении.
Последнее повышение комиссии за продажу товаров для продавцов на площадке было в конце октября.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе маркетплейса, размер комиссии на платформе зависит от разных факторов и может иметь разнонаправленную динамику. "В зависимости от категории и модели продаж размер комиссии может начинаться от 3% на экспресс-доставку силами продавца или от 10% по модели FBW, где маркетплейс берёт все логистические услуги на себя", - рассказали в Wildberries.
Ранее в октябре Ozon в Telegram-канале для продавцов сообщил о повышении платы за продажу — для большинства категорий она станет выше на 5% по сравнению со значениями от 27 октября. Позже об изменении тарифов на размещение товаров в своем Telegram-канале для продавцов рассказал "Яндекс.Маркет".
Мужчина работает с документами - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Wildberries снизит комиссию для 80% предпринимателей малого бизнеса
24 октября, 19:00
 
Вайлдберриз (Wildberries)OzonЯндекс.МаркетРоссияОбществоБизнес
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала