Wildberries заморозит комиссию для продавцов

Wildberries замораживает размер комиссии для продавцов на полгода с 1 ноября - это касается всех моделей продаж, сообщили в пресс-службе маркетплейса. РИА Новости, 31.10.2025
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Wildberries замораживает размер комиссии для продавцов на полгода с 1 ноября - это касается всех моделей продаж, сообщили в пресс-службе маркетплейса.
«
"С 1 ноября Wildberries
заморозит размер комиссии по всем моделям продаж. Видим текущую ситуацию и понимаем, насколько важны стабильность и прогнозируемость при взаимодействии наших продавцов с Wildberries. Поэтому мы решили зафиксировать комиссию за продажу товаров на текущем уровне на ближайшие 6 месяцев", - говорится в сообщении.
Последнее повышение комиссии за продажу товаров для продавцов на площадке было в конце октября.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе маркетплейса, размер комиссии на платформе зависит от разных факторов и может иметь разнонаправленную динамику. "В зависимости от категории и модели продаж размер комиссии может начинаться от 3% на экспресс-доставку силами продавца или от 10% по модели FBW, где маркетплейс берёт все логистические услуги на себя", - рассказали в Wildberries.
Ранее в октябре Ozon
в Telegram-канале для продавцов сообщил о повышении платы за продажу — для большинства категорий она станет выше на 5% по сравнению со значениями от 27 октября. Позже об изменении тарифов на размещение товаров в своем Telegram-канале для продавцов рассказал "Яндекс.Маркет
".