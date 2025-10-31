Рейтинг@Mail.ru
В Сумах прогремела новая серия взрывов
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
00:40 31.10.2025
В Сумах прогремела новая серия взрывов
Взрывы вновь прозвучали в городе Сумы на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное". РИА Новости, 31.10.2025
В Сумах прогремела новая серия взрывов

Украинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Украинские пожарные. Архивное фото
Украинские пожарные. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Взрывы вновь прозвучали в городе Сумы на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное".
"Снова серия взрывов в Сумах", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного".
Украинские пожарные на месте пожара после взрыва - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Сумской области звучит воздушная тревога.
Кроме того, по данным телеканала, взрывы также прозвучали на подконтрольной ВСУ части Запорожской области.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
