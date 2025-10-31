https://ria.ru/20251031/vzryvy-2051981285.html
В Сумах прогремели новые взрывы
В Сумах прогремели новые взрывы - РИА Новости, 31.10.2025
В Сумах прогремели новые взрывы
Три взрыва прозвучали в городе Сумы, сообщает местный филиал украинского телеканала "Общественное".До этого сообщалось о двух взрывах в городе. РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T00:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
сумы
дмитрий песков
вооруженные силы украины
россия
сумы
В Сумах прогремели новые взрывы
