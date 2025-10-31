В Сумах прогремели новые взрывы

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Три взрыва прозвучали в городе Сумы, сообщает местный филиал украинского телеканала "Общественное".До этого сообщалось о двух взрывах в городе.

"Взрыв в Сумах", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного". Позже телеканал сообщил еще о двух взрывах.