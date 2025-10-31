https://ria.ru/20251031/vzryv-2052216770.html
В Сумах прогремел взрыв
В Сумах прогремел взрыв - РИА Новости, 31.10.2025
В Сумах прогремел взрыв
Взрыв раздался в пятницу в Сумах на Украине, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T23:00:00+03:00
2025-10-31T23:00:00+03:00
2025-10-31T23:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сумская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/04/2027099854_0:217:3072:1945_1920x0_80_0_0_e88545e9d77157f79da2c08b9e494d09.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
сумская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/04/2027099854_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_a5927a45ecd893a63bf01226202e4353.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сумская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Сумская область