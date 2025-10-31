https://ria.ru/20251031/vtb-2052145935.html
ВТБ расширил возможности "семейного банка"
ВТБ расширил возможности "семейного банка"
ВТБ расширил возможности "семейного банка"
ВТБ расширил возможности "семейного банка": теперь его участники могут получать доход 7% на остаток в семейных счетах для трат, сообщает пресс-служба банка.
2025-10-31T17:16:00+03:00
2025-10-31T17:16:00+03:00
2025-10-31T17:16:00+03:00
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979269232_0:70:3518:2048_1920x0_80_0_0_33be16995ffed8730629554b26f09e51.jpg
https://ria.ru/20251029/vtb-2051488663.html
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979269232_201:0:2932:2048_1920x0_80_0_0_4d908ebfb9b6ff73531b56acc6346306.jpg
экономика
ВТБ расширил возможности "семейного банка"
Участники Семейного банка ВТБ могут получать доход 7% на остаток
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. ВТБ расширил возможности "семейного банка": теперь его участники могут получать доход 7% на остаток в семейных счетах для трат, сообщает пресс-служба банка.
"ВТБ расширил возможности Семейного банка: теперь его участники могут получать доход 7% на остаток в семейных счетах для трат. Клиенты ВТБ, открывшие семейный счет для трат в Семейном банке, смогут получать процент на остаток до 100 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что проценты будут начисляться ежедневно и выплачиваться в последний день месяца.
Семейные счета для трат позволяют нескольким участникам использовать один баланс для повседневных расходов. Все члены семьи могут оплачивать покупки и управлять средствами, а владелец счета может устанавливать лимиты и бюджет. Такой счет помогает семье распределять траты и планировать покупки.
"Семейный банк уже стал полноценной экосистемой для управления совместными финансами: за первый год к нему присоединились около 7 миллионов человек. Видя интерес клиентов, мы расширили функционал сервиса и дали возможность клиентам получать доход от средств, которыми они пользуются каждый день", - отметил старший вице-президент ВТБ Алексей Охорзин.
Семейный банк от ВТБ позволяет клиентам объединяться в группы и получать специальные предложения, добавляется в сообщении.