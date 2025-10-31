Рейтинг@Mail.ru
ВТБ расширил возможности "семейного банка" - РИА Новости, 31.10.2025
17:16 31.10.2025
https://ria.ru/20251031/vtb-2052145935.html
ВТБ расширил возможности "семейного банка"
ВТБ расширил возможности "семейного банка" - РИА Новости, 31.10.2025
ВТБ расширил возможности "семейного банка"
ВТБ расширил возможности "семейного банка": теперь его участники могут получать доход 7% на остаток в семейных счетах для трат, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T17:16:00+03:00
2025-10-31T17:16:00+03:00
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. ВТБ расширил возможности "семейного банка": теперь его участники могут получать доход 7% на остаток в семейных счетах для трат, сообщает пресс-служба банка.
"ВТБ расширил возможности Семейного банка: теперь его участники могут получать доход 7% на остаток в семейных счетах для трат. Клиенты ВТБ, открывшие семейный счет для трат в Семейном банке, смогут получать процент на остаток до 100 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что проценты будут начисляться ежедневно и выплачиваться в последний день месяца.
Семейные счета для трат позволяют нескольким участникам использовать один баланс для повседневных расходов. Все члены семьи могут оплачивать покупки и управлять средствами, а владелец счета может устанавливать лимиты и бюджет. Такой счет помогает семье распределять траты и планировать покупки.
"Семейный банк уже стал полноценной экосистемой для управления совместными финансами: за первый год к нему присоединились около 7 миллионов человек. Видя интерес клиентов, мы расширили функционал сервиса и дали возможность клиентам получать доход от средств, которыми они пользуются каждый день", - отметил старший вице-президент ВТБ Алексей Охорзин.
Семейный банк от ВТБ позволяет клиентам объединяться в группы и получать специальные предложения, добавляется в сообщении.
