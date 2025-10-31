https://ria.ru/20251031/vsu-2052181636.html
"Нет окружения": положение ВСУ в Красноармейске поразило журналиста
"Нет окружения": положение ВСУ в Красноармейске поразило журналиста - РИА Новости, 31.10.2025
"Нет окружения": положение ВСУ в Красноармейске поразило журналиста
Владимир Зеленский запутался в противоречиях, говоря о ситуации с ВСУ в Красноармейске, заметил кипрский журналист Алекс Христофору в эфире YouTube-канала The... РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T18:37:00+03:00
2025-10-31T18:37:00+03:00
2025-10-31T20:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
красноармейск
владимир путин
владимир зеленский
вооруженные силы украины
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/132874/95/1328749560_0:181:2049:1333_1920x0_80_0_0_ced05fd478959d8755e18a9d8cfeccad.jpg
https://ria.ru/20251031/vsu-2051964037.html
https://ria.ru/20251031/svo-2052069858.html
украина
красноармейск
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/132874/95/1328749560_15:0:2032:1513_1920x0_80_0_0_6c9601966d8b89d9602320d5994b8ec4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, красноармейск, владимир путин, владимир зеленский, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Украина, Красноармейск, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Россия
"Нет окружения": положение ВСУ в Красноармейске поразило журналиста
Христофору выявил противоречия в словах и действиях Зеленского по Красноармейску