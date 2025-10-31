Рейтинг@Mail.ru
"Нет окружения": положение ВСУ в Красноармейске поразило журналиста - РИА Новости, 31.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:37 31.10.2025 (обновлено: 20:26 31.10.2025)
"Нет окружения": положение ВСУ в Красноармейске поразило журналиста
"Нет окружения": положение ВСУ в Красноармейске поразило журналиста
Владимир Зеленский запутался в противоречиях, говоря о ситуации с ВСУ в Красноармейске, заметил кипрский журналист Алекс Христофору в эфире YouTube-канала The... РИА Новости, 31.10.2025
Христофору выявил противоречия в словах и действиях Зеленского по Красноармейску

© Flickr / U.S. Army Europe ImagesСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© Flickr / U.S. Army Europe Images
Солдаты ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский запутался в противоречиях, говоря о ситуации с ВСУ в Красноармейске, заметил кипрский журналист Алекс Христофору в эфире YouTube-канала The Duran.
"Он продолжает рисовать "радужную" картину, будто нет никакого окружения ВСУ российскими бойцами и нет никакой большой катастрофы, которая вот-вот должна случиться с украинской армией. Но мы видим, как Украина пытается отправить подкрепление в эти регионы", — заявил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Обыкновенный нацизм: Зеленский и Запад обрекли группировку ВСУ на смерть
Вчера, 08:00
Журналист также отметил, что Владимир Путин, в отличие от Зеленского, гораздо больше уверен в своих заявлениях и действиях.
В среду Владимир Путин заявил, что подразделения противника заблокированы в Красноармейске. По его словам, политическое руководство Украины должно принять решение о судьбе своих граждан, которые находятся в кольце. Позже он поручил Минобороны обеспечить проезд иностранных журналистов для посещения районов блокировки украинских войск. Командование готово при необходимости прекратить боевые действия там на пять-шесть часов, обеспечив коридоры беспрепятственного въезда и выезда групп представителей СМИ.
По оценке президента, ситуация в зоне спецоперации складывается благоприятно для российских войск: они действуют активно и наступают на всех участках.
Российские военные - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
ВС России отбили 23 попытки ВСУ вырваться из окружения в Красноармейске
Вчера, 13:22
 
