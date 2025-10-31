https://ria.ru/20251031/vsu-2052125411.html
Сотрудник "Мираторга" получил контузию во время атаки дронов
Сотрудник "Мираторга" получил контузию во время атаки дронов - РИА Новости, 31.10.2025
Сотрудник "Мираторга" получил контузию во время атаки дронов
Сотрудник "Мираторга" получил контузию при атаке дронами-камикадзе территории предприятия в Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в... РИА Новости, 31.10.2025
специальная военная операция на украине
происшествия
брянская область
климовский район
александр богомаз
мираторг
вооруженные силы украины
брянская область
климовский район
Новости
Сотрудник "Мираторга" получил контузию во время атаки дронов
В Брянской области при атаке дронов ВСУ пострадал сотрудник «Мираторга»