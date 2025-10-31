Рейтинг@Mail.ru
Сотрудник "Мираторга" получил контузию во время атаки дронов - РИА Новости, 31.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:18 31.10.2025
Сотрудник "Мираторга" получил контузию во время атаки дронов
Сотрудник "Мираторга" получил контузию во время атаки дронов - РИА Новости, 31.10.2025
Сотрудник "Мираторга" получил контузию во время атаки дронов
Сотрудник "Мираторга" получил контузию при атаке дронами-камикадзе территории предприятия в Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в... РИА Новости, 31.10.2025
Сотрудник "Мираторга" получил контузию во время атаки дронов

В Брянской области при атаке дронов ВСУ пострадал сотрудник «Мираторга»

ТУЛА, 31 окт — РИА Новости. Сотрудник "Мираторга" получил контузию при атаке дронами-камикадзе территории предприятия в Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в свое Telegram-канале.
"ВСУ атаковали дронами-камикадзе территорию АПХ "Мираторг" в селе Хоромное Климовского района. К сожалению, сотрудник предприятия получил контузию. Мужчине оперативно оказана вся необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.
Об аналогичном случае Богомаз рассказал накануне вечером.
ВКС России уничтожили значимый для ВСУ мост в Днепропетровской области
