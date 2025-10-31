https://ria.ru/20251031/vsu-2051999555.html
ВСУ формируют отряды из ограниченно годных в Сумской области
ВСУ формируют отряды из ограниченно годных в Сумской области - РИА Новости, 31.10.2025
ВСУ формируют отряды из ограниченно годных в Сумской области
ВСУ формируют в Сумской области подразделения из больных, ограниченно годных и вернувшихся после ранений, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 31.10.2025
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. ВСУ формируют в Сумской области подразделения из больных, ограниченно годных и вернувшихся после ранений, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В тылу противник начинает формировать отдельные подразделения, состоящие из ограниченно годных, больных и вернувшихся после ранений военнослужащих", - сказал собеседник агентства.
По его словам, первоначальная задача этих батальонов - закрепление на позициях.