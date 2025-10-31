ВСУ формируют отряды из ограниченно годных в Сумской области

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. ВСУ формируют в Сумской области подразделения из больных, ограниченно годных и вернувшихся после ранений, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

"В тылу противник начинает формировать отдельные подразделения, состоящие из ограниченно годных, больных и вернувшихся после ранений военнослужащих", - сказал собеседник агентства.