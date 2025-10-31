МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Украинские боевики сосредотачивают большое количество артиллерии, в том числе западной, в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В Харьковской области командование ВСУ, помимо расчетов БПЛА, сосредотачивает большое количество артиллерии, в том числе западной. За сутки противник уже потерял несколько единиц буксируемых гаубиц и САУ", — рассказал собеседник агентства.
На Харьковском направлении действует группировка войск "Запад". Только за минувшие сутки украинская армия потеряла здесь до 230 военных, три бронеавтомобиля, 23 автомобиля и два орудия полевой артиллерии.
В минувшее воскресенье глава Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту о ситуации на этом участке фронта. По его словам, российские бойцы овладели переправой через реку Оскол и взяли в кольцо Купянск, где находятся около пяти тысяч боевиков ВСУ. Также войска на 70 процентов освободили Волчанск и завершают бои за Ямполь.
