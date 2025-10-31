МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Украинские боевики сосредотачивают большое количество артиллерии, в том числе западной, в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

На Харьковском направлении действует группировка войск "Запад". Только за минувшие сутки украинская армия потеряла здесь до 230 военных, три бронеавтомобиля, 23 автомобиля и два орудия полевой артиллерии.