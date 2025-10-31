Рейтинг@Mail.ru
ВСУ сосредотачивают западную артиллерию в Харьковской области - РИА Новости, 31.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:32 31.10.2025 (обновлено: 09:01 31.10.2025)
ВСУ сосредотачивают западную артиллерию в Харьковской области
ВСУ сосредотачивают западную артиллерию в Харьковской области - РИА Новости, 31.10.2025
ВСУ сосредотачивают западную артиллерию в Харьковской области
Украинские боевики сосредотачивают большое количество артиллерии, в том числе западной, в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых... РИА Новости, 31.10.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
харьковская область
вооруженные силы украины
валерий герасимов
ямполь
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
безопасность, харьковская область, вооруженные силы украины, валерий герасимов, ямполь
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Валерий Герасимов, Ямполь
ВСУ сосредотачивают западную артиллерию в Харьковской области

ВСУ сосредотачивают западную артиллерию и расчеты БПЛА в Харьковской области

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Украинские боевики сосредотачивают большое количество артиллерии, в том числе западной, в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Харьковской области командование ВСУ, помимо расчетов БПЛА, сосредотачивает большое количество артиллерии, в том числе западной. За сутки противник уже потерял несколько единиц буксируемых гаубиц и САУ", — рассказал собеседник агентства.
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
ВС России освободили Садовое в Харьковской области
Вчера, 12:06
На Харьковском направлении действует группировка войск "Запад". Только за минувшие сутки украинская армия потеряла здесь до 230 военных, три бронеавтомобиля, 23 автомобиля и два орудия полевой артиллерии.
В минувшее воскресенье глава Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту о ситуации на этом участке фронта. По его словам, российские бойцы овладели переправой через реку Оскол и взяли в кольцо Купянск, где находятся около пяти тысяч боевиков ВСУ. Также войска на 70 процентов освободили Волчанск и завершают бои за Ямполь.
Специальная военная операция на Украине
 
 
