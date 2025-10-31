Рейтинг@Mail.ru
Замкомандира батальона ВСУ носит нацистские наколки и цитирует Шухевича
02:11 31.10.2025 (обновлено: 07:28 31.10.2025)
Замкомандира батальона ВСУ носит нацистские наколки и цитирует Шухевича
Замкомандира батальона ВСУ носит нацистские наколки и цитирует Шухевича

Замкомандира батальона ВСУ Радько носит нацистские наколки и цитирует Шухевича

© РИА НовостиКомандир батальона ВСУ Антон Радько
Командир батальона ВСУ Антон Радько - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© РИА Новости
Командир батальона ВСУ Антон Радько. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Замкомандира 1-го механизированного батальона 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Антон Радько - ярый националист, он носит нацистские татуировки и является последователем Роммеля и Шухевича, выяснило РИА Новости на основе анализа соцсетей боевика.
Антон Радько с позывным "Тоха" присоединился к ВСУ в феврале 2022 года. Националист вступил в полк "Азов"* (запрещенная в РФ террористическая организация), который затем преобразовали в 3-ю штурмовую бригаду ВСУ.
Военнослужащие армии Украины - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Командир из нацбата "Азов"* прибыл в Харьков командовать 125-й бригадой ВСУ
28 октября, 06:47
Радько не скрывает своих неонацистских убеждений. На фотографиях на его левом плече отчетливо видна татуировка "88", которая используется как код фразы "Heil Hitler" (H – восьмая буква алфавита). На цифру "88" нанесена эмблема танковой дивизии СС "Мертвая голова". На теле неонациста также изображены фашистские свастики и распространенный среди радикалов "компас викингов". Боевик фотографируется на фоне памятника лидеру украинских националистов Степану Бандере.
Свои фотографии в камуфляже и с оружием Радько сопровождает цитатами фельдмаршала Роммеля и пособника гитлеровцев Шухевича.
Также в его аккаунте имеются фотографии с оскверненными иконами.
Украинские военнослужащие несут тело погибшего украинского военного - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
Силовики рассказали о судьбе боевиков 158 бригады, переданных "Азову"*
28 сентября, 21:17
Судя по публикациям, Радько проводит для боевиков ВСУ тренировки по огневой подготовке, а также рукопашному бою, в частности бразильскому джиу-джитсу. Сам он в одном из своих интервью заявлял, что ранее входил в сборную Украины по ММА.
После госпереворота на Украине в 2014 году власти страны начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию, а международные организации игнорируют дискриминацию нацменьшинств, особенно в отношении русских людей.
Один из наиболее агрессивно настроенных нацбатальонов - так называемый полк "Азов"*. Боевики этого подразделения всегда отличались особой жестокостью.
Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня", автор и ведущий "Вестей недели" на телеканале "Россия 1" Дмитрий Киселёв ранее заявлял, что полк "Азов"* – "это идеологический центр бандеровской Украины", именно участники этого формирования вырабатывают "ядовитый нацистский дух в концентрированном виде, который распространяют на всю страну, на всю нацию".
* Запрещенная в России террористическая организация
Военнослужащие армии Украины - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
Украинцев возмутила реклама нацбата "Азов"* о наборе женщин
25 сентября, 05:26
 
Россия Украина Степан Бандера Сергей Лавров Дмитрий Киселев Вооруженные силы Украины Верховная Рада Украины
 
 
