Рейтинг@Mail.ru
Обыкновенный нацизм: Зеленский и Запад обрекли группировку ВСУ на смерть - РИА Новости, 31.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 31.10.2025 (обновлено: 08:01 31.10.2025)
https://ria.ru/20251031/vsu-2051964037.html
Обыкновенный нацизм: Зеленский и Запад обрекли группировку ВСУ на смерть
Обыкновенный нацизм: Зеленский и Запад обрекли группировку ВСУ на смерть - РИА Новости, 31.10.2025
Обыкновенный нацизм: Зеленский и Запад обрекли группировку ВСУ на смерть
Владимир Путин приказал Минобороны обеспечить беспрепятственный проезд иностранных журналистов, включая украинских, при их обращении к командованию ВСУ для... РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T08:00:00+03:00
2025-10-31T08:01:00+03:00
аналитика
в мире
красноармейск
владимир путин
вооруженные силы украины
украина
димитров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1e/2051918834_0:14:1536:878_1920x0_80_0_0_db68589683c5db9b32ee4e74957aba4f.jpg
https://ria.ru/20251030/rossiya-2051784837.html
https://ria.ru/20251030/moskva-2051661575.html
красноармейск
украина
димитров
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Елена Караева
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg
Елена Караева
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1e/2051918834_171:0:1536:1024_1920x0_80_0_0_4620963cb617bdfaa058781984c7b39f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
аналитика, в мире, красноармейск, владимир путин, вооруженные силы украины, украина, димитров
Аналитика, В мире, Красноармейск, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Украина, Димитров

Обыкновенный нацизм: Зеленский и Запад обрекли группировку ВСУ на смерть

© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Елена Караева
Елена Караева
Все материалы
Владимир Путин приказал Минобороны обеспечить беспрепятственный проезд иностранных журналистов, включая украинских, при их обращении к командованию ВСУ для посещения районов блокирования украинских войск в Красноармейске, Димитрове, Купянске.
Там, в клещах или в котле — как угодно можно назвать ситуацию с вэсэушниками — находятся свыше десяти тысяч украинских солдат и офицеров.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Россия открыла новую эру геополитического сдерживания
Вчера, 11:38
Они окружены в Купянске — с трех сторон. Им не прорваться. И уж точно не прорваться живыми. По крайней мере, в текущей ситуации. Чтобы остаться в живых, они должны сложить оружие.
Для сдачи в плен вэсэушникам русские военные оставили дорогу, которую они контролируют полностью. Также наши военные сделали практически невозможными как прорывы окружения изнутри (на это нет ни личного состава, ни боезапаса), так и помощь в этих прорывах извне.
Схожая боевая обстановка сложилась и в Красноармейске (на Украине этот город называют Покровск).
Путин, зная о ситуации на фронтах и о том, что грозит украинским солдатам и украинским офицерам, совершил поступок, не имеющий прецедентов в военных конфликтах.
Президент России дал гарантии безопасности прессе. Если бы та приняла приглашение и приехала, это послужило бы подтверждением обещания сохранить жизни десяти с половиной тысячам военнослужащих вражеской армии. Украинцам по паспорту. И по большей части славянам — по происхождению.
Такого в истории современных (и не очень) жестких вооруженных противостояний никогда не случалось.
Запад и его киевские протеже и назначенцы думали над сказанным Путиным сутки. Их реакция — это запись в соцсетях спикера украинского МИД. Дипломат начал с угроз в адрес прессы, если и когда она приедет посмотреть на текущую ситуацию на ЛБС, и закончил традиционным враньем — но уже про нас.
Зеленский же сказал, что в Купянске вэсэушники "вернули себе контроль". А в Красноармейске ситуация, пусть и в условиях "интенсивных боев", но тоже не такая ужасная. Конец цитаты.
На самом деле все ровно наоборот. Силы ВСУ лишены возможности маневра, они полностью утратили инициативу. Окруженным в Красноармейске не помог и спецназ, посланный, чтобы заделать дыры в их обороне. Спецназ этот был из украинского ГУР. И его наши военные, как говорится, распылили.
Обращение с элитным подразделением, в подготовку которого киевские вложились финансово по полной, дает представление, что ждет те тысячи солдат, что попали в окружение в Купянске. Зеленский точно так же готов их распылить. Чужая кровь — водица. Чужая гибель — как комар чихнул.
Получается, что только Путин, который, как объясняли украинцам последние лет двадцать, "диктатор, кровопийца, тиран и властный имперец", готов вэсэушников спасти от гибели, гарантировав им жизнь, пусть и в плену.
А Зеленский готов их всех положить в могилу. Зная, что его собственным солдатам и офицерам для сдачи в плен требуется приказ, он им его вряд ли даст. Ну и тем, кто его содержит, всем этим макронам, стармерам, мерцам, всем этим фон дер ляйен и каллас, а еще боррелям, байденам, блинкенам, всем тем, кто желал и желает нас поставить на колени, пусть для этого придется воевать с нами до последнего украинца, уж точно наплевать на каких-то там вэсэушников.
Славянские жизни в европейской и вполне себе прочной арийской традиции считать было вообще не принято. Сегодня те, кто хотели устроить на Украине плацдарм для нападения на нас, совершенно не собираются вникать в цифры потерь каких-то там вэсэушников.
Сохранять жизни вражеских солдат — по причинам понятным и очевидным — вызвался один Путин.
Российские военные не сражаются с украинским народом. Нашим солдатам и офицерам не нужны смерти даже наших врагов.
Главная цель специальной военной операции — не уничтожение Украины. А ее денацификация.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
За Москву ответишь: почему Бельгию никому не жалко
Вчера, 08:00
 
АналитикаВ миреКрасноармейскВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныУкраинаДимитров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала